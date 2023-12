Từ clip người dân cung cấp, CSGT xử phạt 2 người bốc đầu xe lôi

Ngày 7.12, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.Ph (22 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) và T.Q.Nh (19 tuổi, ngụ H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) về các hành vi điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, không đội nón bảo hiểm, không có giấy phép lái xe…

2 thanh niên cùng xe lôi tại Công an TP.Bà Rịa NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 30.11, người dân cung cấp cho Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu clip, hình ảnh về 2 thanh niên điều khiển xe lôi nhưng không đội nón bảo hiểm, không có gương chiếu hậu. Ngoài ra, 1 trong 2 thanh niên này còn có hành vi bốc đầu, nẹt pô trên đường.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định clip, hình ảnh mà 2 thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông thuộc địa bàn TP.Bà Rịa nên chuyển thông tin trên cho Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa xử lý.

Sau đó, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa đã mời Ph. và Nh. lên làm việc. Cả 2 đã thừa nhận hành vi chạy xe lôi không đội mũ bảo hiểm và biểu diễn bốc đầu xe.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã công bố số điện thoại đường dây nóng và Zalo, người dân phát hiện các trường hợp về vi phạm trật tự giao thông có thể gọi điện thoại báo hoặc gửi qua Zalo. Các thông tin, clip, hình ảnh về vi phạm trật tự giao thông sẽ được xử lý theo quy định.

Trước đó, từ hình ảnh người dân cung cấp về nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên địa bàn TX.Phú Mỹ, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển cho Công an TX.Phú Mỹ xác minh, điều tra. Qua đó, đơn vị này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhiều thanh thiếu niên tham gia đua xe về hành vi gây rối trật tự công cộng.