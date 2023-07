Khởi tố bị can điều khiển xe máy tông CSGT bị thương

Ngày 5.7, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Quốc Tuấn (21 tuổi, ngụ tại xã An Dũng, H.Đức Thọ), để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.



Võ Quốc Tuấn bị khởi tố để điều tra về tội chống người thi hành công vụ TÂN KỲ

Trước đó, vào tối 1.7, tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an H.Đức Thọ đang làm nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 15A (đoạn thuộc địa phận xã Lâm Trung Thủy, H.Đức Thọ), phát hiện xe máy mang biển số 38D1-314.25 do Tuấn điều khiển, chở một nam thanh niên ngồi sau. Cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Ngay sau đó, chiến sĩ Phan Tuấn Thịnh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng một cán bộ trong tổ tuần tra dùng gậy chỉ dẫn giao thông, còi và đèn chiếu sáng ra hiệu lệnh yêu cầu Tuấn dừng xe để kiểm tra.

Thế nhưng, Tuấn không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc, đâm vào người chiến sĩ Thịnh để bỏ chạy.

Hậu quả, chiến sĩ Thịnh ngã ra đường bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Đức Thọ và sau đó được chuyển lên tuyến trên.

Trong lúc điều khiển xe máy tông vào tổ tuần tra CSGT, Tuấn và người bạn đi cùng cũng bị ngã ra đường và bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.