Bắt giữ băng nhóm ‘giang hồ nông trường Phú Quốc’

Ngày 3.7, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP.Phú Quốc đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở các nghi phạm trong băng nhóm "giang hồ nông trường Phú Quốc".

Các nghi phạm trong băng nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc” CÔNG AN CUNG CẤP

Chuyên án do thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang và đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, trực tiếp chỉ đạo.

Các mũi công tác do thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự và thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang tại TP.Phú Quốc, trực tiếp chỉ huy.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, băng nhóm "giang hồ nông trường Phú Quốc"do Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ Công, 36 tuổi, ngụ ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc) cầm đầu. Trong đàn em của Vũ Công có Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ Bò, 36 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, tạm trú TP.Phú Quốc) và Nguyễn Trọng Hải (tức Hải Vũng Tàu, quê quán Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú TP.Phú Quốc).

Vũ Công có vai trò cầm đầu băng nhóm gồm hàng chục người có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động mạnh động, liều lĩnh. Vũ Công có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Điển hình như vụ đánh nhau vào ngày 18.4, tại tổ 9, ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc giữa nhóm của Nguyễn Thành Dạng (22 tuổi, ngụ ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc) và nhóm của Vũ Công. Hai nhóm dùng nhiều hung khí gồm dao, vỏ chai bia thủy tinh rượt đuổi đánh nhau khiến nhiều người dân sinh sống tại khu vực này hoang mang, lo sợ không dám ra khỏi nhà. Liên quan vụ đánh nhau này, cơ quan công an đã khởi tố điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng và khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can.

Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự các nghi phạm trong băng nhóm "giang hồ nông trường Phú Quốc"; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định theo quy định của pháp luật.