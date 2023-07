Hải Dương: Khởi tố 18 người đi trả thù, gây rối trật tự công cộng

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) vừa phối hợp Công an TP.Thủ Đức, Công an Q.12 vây bắt 69 'quái xế' có hành vi tụ tập so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng.