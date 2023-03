Chặn bắt 69 'quái xế' tụ tập gây rối trật tự công cộng ở TP.HCM

Ngày 28.3, PC08 cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Thủ Đức và Công an Q.12 bắt giữ hàng chục "quái xế" là những thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe, so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng.

Các phương tiện bị tạm giữ trong vụ vây bắt nhóm tụ tập gây rối trật tự công cộng ở TP.Thủ Đức PC08 CUNG CẤP

Khoảng 2 giờ ngày 26.3, Tổ Phòng chống đua xe (thuộc PC08) phối hợp Đội CSGT - TT Công an TP.Thủ Đức và Công an P.Long Bình (TP.Thủ Đức) tổ chức chốt chặn, vây bắt nhóm "quái xế" đang tụ tập, nẹt pô, so kè tốc độ trên đường Nam Công Viên (P.Long Bình).

Trong lúc bị vây bắt, những người này liều lĩnh điều khiển phương tiện lao vào lực lượng chức năng để tìm đường tẩu thoát nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 27 phương tiện, 35 người (32 nam, 3 nữ) và 1 gậy hiệu lệnh xuất phát, bàn giao cho Công an P.Long Bình để tiếp tục làm rõ, xử lý. Các phương tiện bị tạm giữ có dấu hiệu độ chế, thay đổi kết cấu máy.

Công an đã lập biên bản vi phạm đối với các trường hợp trên về các lỗi: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; lạng lách, đánh võng trên đường; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có bộ phận giảm thanh; để xe ở lòng đường trái pháp luật; không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe...

Tiếp đó, 14 giờ cùng ngày (26.3), Tổ Phòng chống đua xe (thuộc PC08) phối hợp Công an P.Tân Hưng Thuận (Q.12) vây bắt một nhóm "quái xế" khác đang tụ tập chạy xe so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng trên đường DN6 (P.Tân Hưng Thuận).

Các "quái xế" trong vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng ở TP.Thủ Đức đã bị khống chế PC08 CUNG CẤP

Tại đây, hàng chục "quái xế" chạy xe thành đoàn, rú ga, nẹt pô, so kè tốc độ trên đường DN6, đoạn từ DN5 đến QL1. Một số người liều lĩnh lao xe vào lực lượng chức năng nhưng cũng không thoát.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 34 "quái xế" cùng 25 phương tiện đã được thay đổi kết cấu, độ máy, độ bộ phận giảm thanh… Người và phương tiện được bàn giao cho Công an P.Tân Hưng Thuận để lập hồ sơ, xử lý.

Hiện trường vụ vây bắt nhóm tụ tập so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng ở Q.12

PC08 CUNG CẤP

Như vậy, trong ngày, lực lượng chức năng đã liên tục chặn, bắt 69 "quái xế" trong 2 vụ tụ tập so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng.