TP.HCM: Khởi tố nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng rạng sáng mùng 1 Tết

Công an Q.10 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh niên điều khiển xe máy tụ tập biểu diễn bốc đầu xe, phóng nhanh, vượt ẩu, so kè tốc độ... rạng sáng mùng 1 Tết (ngày 22.1).

Ngày 28.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 ra quyết định khởi tố 4 bị can, gồm: Võ Ngọc Thơ (26 tuổi, quê Sóc Trăng), Võ Thanh Toàn (20 tuổi, quê Thanh Hóa), Vũ Đức Minh Hùng (20 tuổi, ngụ Q.12), Quách Phú Khang (17 tuổi, ngụ Q.11) để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, cơ quan công an bắt tạm giam Thơ, Toàn; riêng Hùng, Khang được tại ngoại. CTV Theo kết quả điều tra, khoảng 3 giờ 50 ngày 22.1, qua công tác nắm bắt tình hình, Tổ phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đi trên gần 100 xe máy tụ tập gây rối trật tự công cộng. CTV Các xe này tụ tập thành đoàn, dàn hàng ngang, nẹt pô xe, phóng nhanh, lạng lách, so kè tốc độ với nhau...trên đường Bắc Hải (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Thành Thái thuộc P.14, Q.10). CTV Tổ phòng chống đua xe đã tổ chức chặn bắt được 21 phương tiện, 33 người, đồng thời phối hợp với Công an Q.10 đưa người và phương tiện liên quan về trụ sở làm việc. CTV Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.10 đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan. CTV