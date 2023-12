CSGT TP.HCM kiểm soát nồng độ cồn ban ngày: Vi phạm kịch khung vì 'nhà cách đám cưới 1 km'

Kiểm soát 24/24

Từ 20 giờ tối 24.11, CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn, chất kích thích đối với người tham gia giao thông trên toàn địa bàn thành phố. Đến hôm nay (2.12), Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin, từ ngày 24.11 - 1.12, lực lượng chức năng đã kiểm tra 45.404 trường hợp (15.403 ô tô và 30.001 xe máy).

Kế hoạch kiểm soát toàn diện nồng độ cồn, chất kích thích trên toàn địa bàn TP.HCM kéo dài từ 24.11 đến trước Tết Nguyên đán 2024 T.D

Qua đó, phát hiện 1.380 trường hợp (48 ô tô và 1.332 xe máy) vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích. Trong đó, có 2 trường hợp là tài xế ô tô dương tính với ma túy, 6 trường hợp tài xế xe máy dương tính với ma túy và 1 trường hợp tài xế xe máy vừa dương tính ma túy vừa vi phạm nồng độ cồn.

Theo kế hoạch, từ ngày 24.11 đến trước Tết Nguyên đán 2024, trên toàn địa bàn TP.HCM sẽ có 10 cụm lực lượng (là sự kết hợp giữa Phòng CSGT Công an TP.HCM, CSGT - trật tự các quận, huyện, TP.Thủ Đức và công an khu vực) ra quân. Mỗi ngày sẽ chia làm 4 ca trực, mỗi ca tuần tra, kiểm soát kéo dài trong 6 tiếng với khoảng 20 cán bộ chiến sĩ/cụm/ca. Địa điểm kiểm soát vi phạm nồng độ cồn sẽ được liên tục, linh động thay đổi nhằm mang lại hiệu quả tối ưu, tránh bỏ sót địa bàn.

Ban ngày vẫn có trường hợp vi phạm kịch khung

Trưa 2.12, tổ công tác cụm 8 bao gồm Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Đội CSGT - trật tự Công an Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp và công an khu vực tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn tại vòng xoay ngã năm Q.Gò Vấp.

14 giờ chiều cùng ngày, ông N.Q.T (68 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) sau khi uống rất nhiều bia tại đám cưới của cháu trên địa bàn Q.Gò Vấp thì lái xe máy về nhà, cách đám cưới khoảng 1 km. Khi qua chốt nói trên, ông T. bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện vi phạm 0,531 mg/l khí thở.

Ông N.Q.T (68 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) vi phạm nồng độ cồn kịch khung vào chiều 2.12 T.D

Ông T. phân trần do nhà gần đám cưới, chủ quan nên đã lái xe ra về thì bị tổ công tác phát hiện, xử lý. Với mức nồng độ cồn như trên, ông T. bị lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ xe máy 7 ngày.

10 phút sau, CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với ông N.H.V (46 tuổi, ngụ Q.12) và kết quả người này vi phạm 0,176 mg/l khí thở. Ông V. bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Ông T. thừa nhận, trưa cùng ngày, ông vừa sử dụng rượu bia cùng đồng nghiệp. Sau khi dùng rượu bia thì ông tự lái xe máy từ Q.Gò Vấp về Q.12 và bị CSGT phát hiện, xử lý.

Đến hơn 16 giờ chiều cùng ngày, cụm 8 CSGT TP.HCM kiểm tra gần 100 trường hợp, phát hiện 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.