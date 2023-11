CSGT TP.HCM tổng kiểm tra nồng độ cồn: 'Uống nhiều quá, không nhớ gì hết'

Tối 24.11, sau lễ ra quân, PV Thanh Niên ghi nhận tổ công tác Đội CSGT trật tự Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) lập chốt tại giao lộ Phan Đăng Lưu - Nguyễn Văn Đậu, thực hiện kiểm soát nồng độ cồn người tham gia giao thông.

21 giờ tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh L.A.V (41 tuổi) lái xe máy biển số 59S3-34… có dấu hiệu say xỉn nên CSGT yêu cầu kiểm tra.

Cùng thời điểm tối 24.11, sau ra quân, Đội CSGT An Lạc lập chốt kiểm soát nồng độ cồn tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Ngọc Lãm (Q.Bình Tân), phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung TRẦN DUY KHÁNH

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, anh V. vi phạm lên tới 1,701mg/l khí thở (mức kịch khung > 0,4 mg/l khí thở). Anh V. lúc này cũng không còn tỉnh táo, cho hay đã uống bia cùng đồng nghiệp từ buổi chiều và uống nhiều đến mức không còn nhớ gì, không biết đã uống bao nhiêu chai.

"Nhậu xong, tôi thấy mình vẫn còn chạy xe được, nhưng lỡ bị phạt thì mình chấp nhận", anh V. phân trần.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50, 2 người đàn ông (khoảng 40 tuổi, làm nghề công nhân công trình) sau khi nhậu xong thì lái xe máy biển số 59T1-722... trên đường Nguyễn Văn Đậu, hướng ra đường Phan Đăng Lưu.

Khi lưu thông trên đường, phương tiện này có dấu hiệu không kiểm soát được tốc độ, loạng choạng nên CSGT yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, cả 2 không chấp hành đo nồng độ cồn, mở cốp xe lấy đồ rồi rời đi, bỏ luôn phương tiện. Người vi phạm cũng thừa nhận đã uống nhiều rượu rồi lái xe ra về, và lý giải: "Chiếc xe đã cũ, giá trị thấp, tiền phạt còn cao hơn nên tôi bỏ luôn".

Số đông người vi phạm là công nhân, lao động tự do TRẦN DUY KHÁNH

Tại đây, sau khoảng 2 giờ ghi nhận, tổ công tác đã kiểm tra khoảng 120 trường hợp, phát hiện 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong tối cùng ngày, tại một tổ khác bao gồm CSGT An Lạc, Phú Lâm, Bình Tân kiểm tra 259 trường hợp (91 ô tô, 168 xe máy), phát hiện 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tất cả là xe máy.



Theo quy định, mức phạt nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông như sau: chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở, tài xế bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng (ô tô) và 2 - 3 triệu đồng (xe máy), tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; vượt quá 0,25 - 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng (ô tô) và 4 - 5 triệu đồng (xe máy), tước giấy phép lái xe 16 - 18 tháng; vượt quá 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng (ô tô) và 6 - 8 triệu đồng (xe máy), tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

Lập danh sách người nghiện có giấy phép lái xe ở TP.HCM để giám sát

Trước đó, chiều 24.11, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 11 tháng của năm 2023 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023.

Hội nghị do thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM chủ trì, với sự tham dự (trực tuyến) của lãnh đạo công an các quận, huyện, Công an TP.Thủ Đức, Ban Chỉ huy các Đội CSGT trật tự, Ban Chỉ huy Đội Tham mưu tổng hợp và đội trưởng các đội thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Số trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích, ma túy trong năm 2023 tăng gần 67.000 trường hợp so với cùng kỳ TRẦN DUY KHÁNH

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 609.783 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ. Trong đó, vi phạm tốc độ là 89.912 trường hợp; nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích là 116.465 trường hợp và hàng trăm nghìn trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Qua số liệu tổng kết cho thấy, số trường hợp vi phạm giao thông tăng hơn 80.000 trường hợp so với cùng kỳ, trong đó, lỗi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích tăng gần 67.000 trường hợp.

Lãnh đạo Công an TP.HCM đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích đối với các lái tàu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết thêm, bắt đầu từ ngày 24.11, CSGT sẽ lập danh sách, đối chiếu danh sách người nghiện ma túy, gửi về địa phương, các doanh nghiệp nơi người nghiện đang làm việc để nắm thông tin. Nếu phát hiện người nghiện ma túy điều khiển phương tiện giao thông sẽ kiểm tra, xử lý.