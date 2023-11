TP.HCM: Tăng hơn 80.000 trường hợp vi phạm giao thông so với cùng kỳ

Chiều 24.11, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM đại diện Công an TP.HCM chủ trì, tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 11 tháng năm 2023.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 609.783 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ. Trong đó, vi phạm tốc độ là 89.912 trường hợp; nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích là 116.465 trường hợp và hàng trăm nghìn trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Xe buýt số hiệu 30 va chạm xe tải trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM) TRẦN DUY KHÁNH

Qua số liệu tổng kết cho thấy, số trường hợp vi phạm giao thông tăng hơn 80.000 trường hợp so với cùng kỳ, trong đó, lỗi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích tăng gần 67.000 trường hợp.

Lãnh đạo Công an TP.HCM đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích đối với các lái tàu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết thêm, bắt đầu từ ngày 24.11, CSGT sẽ lập danh sách, đối chiếu danh sách người nghiện ma túy, gửi về địa phương, các doanh nghiệp nơi người nghiện đang làm việc để nắm thông tin. Nếu phát hiện người nghiện ma túy điều khiển phương tiện giao thông sẽ kiểm tra, xử lý.