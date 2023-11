Bộ Công an được hưởng 85% số thu phạt vi phạm giao thông từ ngân sách 2022

Với đa số đại biểu tán thành, chiều 10.11, Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách T.Ư 2024.

Theo đó, năm 2024 ngân sách T.Ư phải thu 852.682 tỉ đồng; địa phương là 848.305 tỉ đồng. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương tới hết 2023 còn dư, chuyển sang dự toán 2024 là 19.040 tỉ đồng. Việc này để thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng 1 tháng từ 1.7.2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Lê Quang Mạnh GIA HÂN

Tổng chi ngân sách T.Ư là gần 1,226 triệu tỉ đồng, trong đó dự toán 426.266 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách (đã gồm khoản bổ sung cân đối tăng 2% so với dự toán 2023) và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Với số thu - chi được duyệt, Quốc hội giao Chính phủ phân bổ cho từng bộ, ngành, địa phương có trọng tâm, tuân thủ điều kiện, trật tự ưu tiên theo luật Đầu tư công, luật Ngân sách nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội lưu ý Chính phủ thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 2024; cũng như vốn đối ứng dự án ODA, vay ưu đãi nước ngoài, ngân sách tại các dự án PPP.

Nguồn thu từ xổ số kiến thiết được chi cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên chi cho giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp (gồm mua sắm thiết bị dạy học cho chương trình đổi mới sách giáo khoa), y tế.

Phần còn lại ưu tiên chi cho các nhiệm vụ cấp bách thuộc đối tượng ưu tiên của ngân sách địa phương. Khoản thu từ phí đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô năm 2024 - 2025 sẽ được phân chia 65% cho ngân sách T.Ư, 35% còn lại bố trí dự toán bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để quản lý, bảo trì đường bộ.

Bộ Công an được hưởng 85% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông ngân sách T.Ư được hưởng 2022, và 15% còn lại dành cho các địa phương để chi cho các lực lượng khác tại địa phương tham gia đảm bảo an toàn giao thông.

Quốc hội lưu ý Chính phủ rà soát, tính toán chính xác số kinh phí bù giá trong bao tiêu sản phẩm của dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (gồm số còn nợ 2018 - 2023 và số phát sinh năm 2024) theo đúng quy định.

Số liệu này phải được Kiểm toán Nhà nước xác định trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trường hợp cấp bách, Chính phủ trình trong thời gian giữa 2 kỳ họp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trước đó, Chính phủ đề xuất bố trí 9.653 tỉ đồng năm 2024 để bù giá bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn.

Đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua nghị quyết chiều 10.11 GIA HÂN

Báo cáo giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, một số ý kiến đại biểu đề nghị báo cáo rõ về khoản phân bổ thanh toán tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, năm 2023 Quốc hội chưa quyết định phân bổ khoản 8.247 tỉ đồng để thanh toán tiền bù giá cho dự án Nghi Sơn và đề nghị Chính phủ rà soát, tính toán lại.

Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ chưa trình Quốc hội xem xét, quyết định, nên vẫn chưa phân bổ được khoản kinh phí này. Ủy ban Thường vụ yêu cầu Chính phủ khẩn trương trình Quốc hội xem xét, quyết định bố trí để thanh toán bù giá bao tiêu năm 2023.

Về việc năm 2024, Chính phủ lại trình Quốc hội xem xét, bố trí 9.653 tỉ đồng để bù giá bao tiêu sản phẩm cho Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là vấn đề phát sinh nhiều năm, đến nay cần xử lý để không vi phạm cam kết của Việt Nam, do vậy, đề nghị dành nguồn tiền này trong dự toán ngân sách T.Ư năm 2024 để thanh toán. Tuy nhiên, Chính phủ cần rà soát, xác định chính xác số liệu và Kiểm toán Nhà nước cần kiểm toán con số này.