Đội CSGT Nam Sài Gòn lập biên bản thanh niên bốc đầu xe ở TP.Vũng Tàu cũ

Ngày 16.10, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã mời T.N.Đ (23 tuổi, ở phường Tam Thắng, TP.HCM), trước đây là phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lên làm việc do liên quan đến một đoạn clip nam thanh niên này bốc đầu xe khi điều khiển xe máy.

Nam thanh niên bốc đầu xe máy cùng phương tiện ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 14.10, Đ. điều khiển xe máy biển kiểm soát 72H1 - 43… trên đường Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TP.HCM), phía sau chở một người khác.

Khi đang chạy, Đ. đã biểu diễn bốc đầu xe. Lúc này, trên đường Nguyễn An Ninh có nhiều phương tiện đang lưu thông.

Sau đó, trên mạng xã hội đã đăng tải clip Đ. đã biểu diễn bốc đầu xe. Qua xác minh, Đội CSGT Nam Sài Gòn xác định chính Đ. là người điều khiển xe máy trong đoạn clip lên làm việc.

Tại buổi làm việc, Đ. đã khai nhận chính mình đã bốc đầu xe máy khi đang chạy trên đường Nguyễn An Ninh. Đội CSGT Nam Sài Gòn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ. với hành vi điều khiển xe máy chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh; không có giấy phép lái xe.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 16.10, một lãnh đạo Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết do Đ. điều khiển xe máy bốc đầu xe trong đường nội thị, có nhiều phương tiện lưu thông, gây nguy hiểm đến người đi đường.

"Hành vi của Đ. có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng. Đội CSGT Nam Sài Gòn đã chuyển hồ sơ, phương tiện cho Công an phường Tam Thắng để điều tra, xác minh theo thẩm quyền", lãnh đạo này cho hay.