Bốc đầu xe máy chạy bằng một bánh, thiếu niên 15 tuổi bị CSGT xử phạt

Ngày 19.9, Đội CSGT số Phòng CSGT Công an TP.HCM đã mời N.L.H (15 tuổi) và H.G.B (14 tuổi, cùng ở phường Tam Long, TP.HCM) lên làm việc do bốc đầu xe khi điều khiển xe máy trên đường.

N.L.H bốc đầu xe máy chạy bằng một bánh ẢNH: XUÂN BÌNH

Trước đó, qua đường dây nóng của Đội CSGT số 2, đơn vị này tiếp nhận 1 đoạn video ghi lại hình ảnh 2 người đi xe máy không gắn biển số trên đường Hùng Vương, phường Bà Rịa có hành vi bốc đầu xe cho một nhóm người đi chung dùng điện thoại ghi lại.

Qua điều tra xác minh, Đội CSGT số 2 xác định N.L.H là người điều khiển xe máy, chở phía sau H.G.B nên đã mời cả 2 thiếu niên này lên trụ sở làm việc.

Tại đây, N.L.H và H.G.B khai nhận khoảng 13 giờ 30 ngày 7.9 cùng nhóm bạn chạy xe máy trên đường Hùng Vương.

N.L.H điều khiển xe máy không biển số chở H.G.B phía sau. Lúc này, N.L.H đã bốc đầu xe máy chạy bằng một bánh để nhóm bạn đi cùng ghi hình lại, với mục đích để khoe với những người đi cùng.

Đội CSGT số 2 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.L.H về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không gắn biển số, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 2, đối với các hành vi vi phạm này, N.L.H ngoài bị phạt tiền còn bị tịch thu phương tiện.