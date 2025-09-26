Chạy xe máy bằng 1 bánh tốc độ 100 km/h ở TP.HCM rồi đăng clip lên Facebook





Ngày 26.9, Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã làm việc với 2 người điều khiển xe máy biểu diễn bốc đầu chạy bằng một bánh với tốc độ 100 km/h rồi đăng lên mạng xã hội.

2 nam thanh niên cùng phương tiện của mình ẢNH: XUÂN BÌNH

Đội CSGT số 2 cho biết ngày 24.9, trên mạng xã hội Facebook với nickname "Đ.Đ.K" có đăng tải 2 clip ghi lại việc nhóm người điều khiển xe máy đã đôn zên chạy với tốc độ cao, biểu diễn bốc đầu xe chạy bằng một bánh trên đường Tỉnh lộ 44A thuộc ấp Hải Sơn, xã Long Hải, TP.HCM.

Qua điều tra xác minh, Đội CSGT số 2 đã tiến hành mời Đ.Đ.K (19 tuổi) và L.M.A (18 tuổi, cùng ở xã Long Hải, TP.HCM) lên trụ sở làm việc.

Tại đây, cả 2 nam thanh niên khai nhận vào tối 6.9 vừa qua, L.M.A điều khiển xe máy biển kiểm soát 72H1 - 290.xx và Đ.Đ.K điều khiển xe máy biển kiểm soát 72AL - 105.xx lưu thông cùng nhóm bạn trên Tỉnh lộ 44A.

2 thanh niên chuẩn bị biểu diễn tốc độ ẢNH: XUÂN BÌNH

Cả 2 xe máy đều mang nhãn hiệu Yamaha Exciter 150cc màu xanh đen, đã thay đổi đặc tính, kích thước bánh xe, màu sắc xe, sử dụng bộ phận giảm thanh không đảm bảo tiêu chuẩn…

Khi lưu thông trên Tỉnh lộ 44A, hướng từ ấp Hải Lâm đến Đèo Nước Ngọt (xã Long Hải), Đ.Đ.K ra hiệu so kè với L.M.A bằng hình thức nẹt pô, điều khiển xe với tốc độ cao (khoảng 100 km/h) và bốc đầu xe chạy bằng 1 bánh.

Quá trình cả 2 nam thanh niên biểu diễn bốc đầu chạy tốc độ cao được một người đi chung sử dụng điện thoại di động quay hình lại.

Sau đó, Đ.Đ.K và L.M.A lấy clip về nhà ghép nhạc và đăng tin lên mạng xã hội Facebook qua tài khoản "Đ.Đ.K" vào ngày 24.9. Sau khi đoạn clip đăng được 10 phút thì Đ.Đ.K đã xóa vì sợ lực lượng công an phát hiện xử lý.

Đội CSGT số 2 lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ.Đ.K và L.M.A và tiến hành tạm giữ phương tiện là 2 xe máy trên.