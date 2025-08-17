Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT TP.HCM bắt 23 thanh thiếu niên hẹn nhau 'biểu diễn' xe máy lúc rạng sáng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
17/08/2025 12:36 GMT+7

CSGT TP.HCM đón lõng, bắt giữ hàng chục thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, tạm giữ 20 phương tiện.

Rạng sáng 17.8, Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tổ chức đón lõng, bắt giữ hàng chục nam, nữ thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạch lách.

CSGT TP.HCM bắt 23 thanh thiếu niên hẹn nhau 'biểu diễn' xe máy lúc rạng sáng- Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên tham gia "biểu diễn" xe máy

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, trước đó, nhóm thanh thiếu niên ở các tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (TP.HCM) lên các trang mạng xã hội hẹn tụ tập điều khiển xe máy xuống xã Phước Hải (TP.HCM), trước đây là TT.Phước Hải, H.Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trên đường đi, nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách. Khi nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đến đường ven biển xã Phước Hải, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã tổ chức dùng phương tiện chốt chặn trong các đường hẻm và 2 đầu đường.

Nhóm thanh thiếu niên phát hiện lực lượng chức năng thì quay đầu xe bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ tại chỗ 23 thanh niên, tạm giữ 20 xe gắn máy, trong đó nhiều xe máy đã thay đổi kết cấu, hình dáng.

Hiện vụ việc đã được Phòng CSGT Công an TP.HCM bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý.

