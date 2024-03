Bà Rịa - Vũng Tàu: Liên tục tụ tập đua xe, 7 thanh thiếu niên bị khởi tố

Ngày 11.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt tạm giam N.V.Đ (17 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, H.Long Điền) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Đ. cùng nhóm bạn tham gia đua xe, nẹt pô, bốc đầu xe… gây mất an ninh trật tự công cộng.



Đ. tại Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền CTV

Thông tin ban đầu, vào các ngày 9, 14 và 20.12.2023, trên các tuyến đường giao thông ở H.Long Điền, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập biểu diễn đua xe, nẹt pô, bốc đầu xe… Người dân quay clip rồi gửi cho Đội CSGT-TT Công an H.Long Điền.

Nhận được clip của người dân cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT-TT Công an H.Long Điền đã mời nhóm thanh thiếu niên, trong đó có N.V.Đ, Đ.T.N, Đ.N.V.C, L.M.Q, Đ.T.T, N.T.M.Q và Đ.Q.K lên làm việc.

7 thanh thiếu niên này khai nhận vào các đêm 9, 14 và 20.12.2023 đã tụ tập trên các tuyến đường khác nhau ở H.Long Điền rồi biểu diễn đua xe máy, nẹt pô, bốc đầu… Đội CSGT-TT Công an H.Long Điền đã tạm giữ 5 xe máy của nhóm thanh thiếu niên trên.

Từ lời khai của nhóm này, Đội CSGT-TT Công an H.Long Điền đã chuyển toàn bộ hồ sơ, các xe máy cho Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền điều tra, xử lý.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Q.Đ, Đ.T.N, Đ.N.V.C, L.M.Q, Đ.T.T, N.T.M.Q và Đ.Q.K để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền đã bắt tạm giam N.V.Đ và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 bị can còn lại.

Trong thời gian qua, từ nguồn tin của người dân, Cơ quan CSĐT Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều thanh thiếu niên tụ tập biểu diễn đua xe, nẹt pô, bốc đầu… về hành vi gây rối trật tự công cộng.