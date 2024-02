An Giang: Bắt nhóm đua xe trái phép giữa khuya

Chiều 4.2, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng của đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép tại xã Bình Mỹ, H.Châu Phú.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh An Giang đã kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

CTV

Theo đó, khoảng 23 giờ 35 ngày 3.2, từ tin báo của người dân, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Mỹ chốt chặn nhiều con đường, thuộc xã Bình Mỹ, H.Châu Phú.

Một trong số các thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ CTV

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 9 thanh thiếu niên, đa số ngụ tỉnh An Giang, có độ tuổi từ 15 đến 21 cùng 4 xe máy đã qua độ, chế lại…

Qua lời khai bước đầu, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.