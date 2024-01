Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên bỏ học, lạng lách, ‘thông chốt’ kiểm tra an ninh

Ngày 19.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trực Ninh (Nam Định) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ Vũ Bảo Châu (18 tuổi), Nguyễn Văn T. (17 tuổi), Nguyễn Văn D. (17 tuổi, đều trú tại H.Nam Trực, Nam Định), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với 4 thiếu niên dưới 16 tuổi, Công an H.Trực Ninh giao cho gia đình quản lý và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, lúc 21 giờ 37 ngày 16.1, tại đường giao thông liên xã thuộc H.Trực Ninh, có 7 thanh thiếu niên chở 3, chở 4 di chuyển trên 2 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, phóng xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô, rú ga.

2 chiếc xe máy của nhóm thanh thiếu niên bị cơ quan công an tạm giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Tổ công tác của Công an H.Trực Ninh đang làm nhiệm vụ, ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng các thanh thiếu niên không chấp hành mà tăng ga, bấm còi, nháy đèn xe tự chế và lạng lách vượt qua chốt kiểm tra.

Một người trong nhóm này còn quệt gậy kim loại xuống mặt đường, khua múa gậy và chỉ về phía tổ công tác. Hành vi này không chỉ đe dọa đến an toàn của chính các thanh thiếu niên mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay trong đêm 16.1, Công an H.Trực Ninh phối hợp Công an H.Nam Trực và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định rà soát, xác minh danh tính 7 thanh thiếu niên trú tại các xã Nam Hải, Nam Lợi, Nam Tiến (đều thuộc H.Nam Trực).

7 thanh thiếu niên từ 15 - 18 tuổi, đã nghỉ học và đều trong diện quản lý thanh thiếu niên hư của công an xã. Một thiếu niên trong nhóm vừa bị UBND H.Nam Trực ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đốt pháo.

Tại cơ quan công an, Vũ Bảo Châu khai nhận, cả nhóm tụ tập, rủ nhau phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô trên đường để có "chiến tích".