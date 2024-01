Tạm giữ tài xế tông CSGT trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, tài xế Nguyễn Văn Trí (37 tuổi, trú TT.Minh Cường, H.Trực Ninh, Nam Định), người lái ô tô tải lao vào lực lượng của Cục CSGT (C08) Bộ Công an ở đầu cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, không vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) đang tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Trí, đồng thời kiểm tra phương tiện, hàng hóa, củng cố chứng cứ chống người thi hành công vụ, để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Chiếc xe tải tông thẳng vào tổ CSGT (C08, Bộ Công an) ở đầu cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết CẮT TỪ CLIP

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 12.1, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp các lực lượng, làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện theo chuyên đề tại Km1599 trên QL1, đoạn qua H.Tuy Phong.

Tổ công tác dừng xe ô tô tải 18H-002.13 để kiểm tra. Tài xế của xe này bước xuống nhưng không xuất trình giấy tờ, sau đó điều khiển xe rời đi. Sau khoảng 4 km truy đuổi trên QL1, tổ tuần tra thấy xe tải rẽ vào đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nên liên hệ tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc C08, đề nghị hỗ trợ dừng phương tiện.

Tổ CSGT của C08 chặn lối vào cao tốc, ra hiệu cho xe tải dừng lại. Tuy nhiên, xe tải lách qua khoảng trống, lao thẳng vào các chiến sĩ CSGT, tiếp tục bỏ chạy vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Công an H.Bắc Bình và CSGT của C08 - Bộ Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc D.T

Sau khoảng 20 km truy đuổi, đến Km162 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc H.Bắc Bình, tổ CSGT của C08 dừng được chiếc xe này. Tuy nhiên, tài xế điều khiển cho xe dừng ngang giữa đường gây ùn tắc.

Tài xế và người phụ nữ đi cùng bước xuống xe lớn tiếng với lực lượng chức năng, ngoan cố đậu xe chắn ngang cao tốc. Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình phối hợp lực lượng CSGT của Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, sau đó đưa người và xe tải vi phạm về trụ sở công an huyện để xử lý.