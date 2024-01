Bình Thuận: Truy bắt tài xế chống lại CSGT, chặn xe ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Lúc 9 giờ hôm nay 12.1, tại km1599+250m QL1 đoạn đi qua xã Vĩnh Hảo, H.Tuy Phong, Bình Thuận, tổ kiểm soát của Trạm CSGT Tuy Phong, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, ra hiệu lệnh dừng xe ô tô tải biển số 18H-002.13 để kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Sau khi tổ tuần tra thông báo kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn, ma túy và kiểm tra chứng từ hàng hóa, tài xế bước xuống xe nhưng không chấp hành, không xuất trình giấy tờ xe và tự ý lên xe, điều khiển xe bỏ chạy lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Bình Thuận truy đuổi thì tài xế này cho xe chạy vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ tuần tra của Cục CSGT (C08 Bộ Công an) truy đuổi theo. Bất ngờ tài xế xe tải 18H-002.13 điều khiển xe tông thẳng vào tổ tuần tra của CSGT C08 Bộ Công an và tiếp tục chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng về TP.HCM.

Hiện trường vụ việc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết CTV

Khi đến km162 thuộc H.Bắc Bình, tổ tuần tra C08 dừng được xe này. Tuy nhiên, lúc này tài xế cho chiếc xe tải chắn ngang đường cao tốc, khiến xe cùng chiều phía sau không lưu thông được.

Nhận được tin, Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình đã tiếp cận hiện trường xử lý vụ việc.

Trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Trương Văn Đo, Trưởng công an H.Bắc Bình cho biết, lực lượng Công an Bắc Bình đã có mặt ngay sau vụ việc xảy ra, cẩu chiếc xe tải 18H-002.13 và đưa tài xế về cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, tài xế này khai tên là Nguyễn Văn Trí (37 tuổi, trú TT.Lương Cường, H.Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Công an H.Bắc Bình đang tiến hành lấy lời khai tài xế Trí để xử lý theo quy định pháp luật.