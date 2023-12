Hải Phòng: Khởi tố bị can gây rối trật tự công cộng

Ngày 7.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hạnh (47 tuổi, ở thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, H.An Dương, TP.Hải Phòng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Ông Nguyễn Quang Hạnh lời qua tiếng lại với lực lượng CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường 361 qua địa bàn xã Bàng La, Q.Đồ Sơn vào tối 18.11.2023 CACC

Theo cơ quan điều tra, hồi 21 giờ 15 ngày 28.11, tại khu vực đường 361 thuộc xã Bàng La, Q.Đồ Sơn, tổ công tác gồm: Đội CSGT Công an H.Kiến Thụy kết hợp cùng Đội CSGT Công an Q.Đồ Sơn lập chốt kiểm tra thổi nồng độ cồn, ra hiệu lệnh, yêu cầu ông Hạnh dừng xe máy để kiểm tra. Tuy nhiên, ông Hạnh không chấp hành, có lời nói, cử chỉ, hành động gây mất an ninh trật tự. Sau đó, ông Hạnh bị Công an Q.Đồ Sơn bắt giữ.

9 ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, đồng thời khởi tố ông Nguyễn Quang Hạnh về tội danh trên.