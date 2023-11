Thừa Thiên - Huế: Khởi tố 26 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng

Ngày 24.11, Công an TP.Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam nhiều thanh thiếu niên gây rối trật tự và cố ý gây thương tích.



Nhóm thanh thiếu niên cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng CÔNG QUANG

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18.8, L.Q.T (16 tuổi, trú tại xã Phú Dương, TP.Huế) rủ khoảng 17 thanh thiếu niên trong nhóm "Thủy Vân" và khoảng 10 thanh thiếu niên của nhóm "Hải Triều" điều khiển xe máy độ chế, mang theo hung khí để đi tìm 2 nhóm "Thuận An", "Thủy Dương" để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến đường Tố Hữu (P.Xuân Phú, TP.Huế), nhóm của T. phát hiện 13 thanh thiếu niên mang theo hung khí. Dù nhóm này cũng đang đi tìm nhóm "Thuận An" để giải quyết mâu thuẫn, nhưng nhóm của T. nghĩ nhầm đây chính là nhóm "Thuận An" nên truy đuổi.

Nhóm của T. dùng dao tự chế chém trúng H.C.Đ (15 tuổi, trú xã Thủy Bằng, TP.Huế, thành viên của nhóm vừa xuất hiện) khiến Đ. bị thương ở tay, vai, phải vào viện cấp cứu. Kết quả trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của Đ. là 6%.

Nhận được tin báo, Công an TP.Huế đã nhanh chóng xác minh, làm rõ. Sau thời gian củng cố hồ sơ, tài liệu và chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, đến nay đã bắt giam 14 bị can.

Hiện lực lượng chức năng TP.Huế vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ các nghi phạm liên quan.