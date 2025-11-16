Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún

Theo bản tin phát lúc 17 giờ 30 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 16 giờ qua, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm lên mức cao, như: Suối Cát 153,7 mm, Suối Tiên 195,4 mm, Nha Trang 126,9 mm, Cam Ranh 193,5 mm, Công Hải 125,3 mm.

Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã vượt ngưỡng 80%, đạt trạng thái gần bão hòa, làm tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn tại các vùng đồi dốc và lưu vực nhỏ.

Khu vực phía tây Nha Trang thường ngập sâu sau mưa lớn kéo dài ẢNH: H.L

Cơ quan khí tượng dự báo trong 6 giờ tới, Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 40-80 mm và có nơi vượt 120 mm. Trên nền đất đã bão hòa, lượng mưa này được đánh giá có thể kích hoạt các hiện tượng thiên tai cực đoan, đặc biệt tại khu vực miền núi, ven sườn và các tuyến đường đèo dốc.

Đáng chú ý, hàng loạt điểm xung yếu được đưa vào danh sách cảnh báo như: đèo Phượng Hoàng trên QL26, sườn núi Hòn Xanh, Hòn Rớ, Hòn Thị, đèo Cù Hin, khu vực núi Chín Khúc tại Nha Trang; đèo Khánh Lê trên QL27C thuộc huyện Khánh Vĩnh (cũ); các tuyến tỉnh lộ 9, đường Vĩnh Hy - Bình Tiên và nhiều vị trí đường tràn, sông suối nhỏ dọc các địa phương thuộc Ninh Hòa, Khánh Sơn, Cam Lâm...

Theo nhận định, những khu vực trên được đánh giá có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trong thời gian ngắn khi mưa lớn tiếp tục duy trì. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 1. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không chủ quan; phải chủ động kiểm tra các điểm có nguy cơ mất an toàn, theo dõi liên tục diễn biến mưa lũ và cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua các vị trí đèo dốc, đường tràn trong thời gian mưa lớn.