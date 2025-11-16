Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún

Hiền Lương
Hiền Lương
16/11/2025 20:16 GMT+7

Chiều 16.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên diện rộng, sau khi nhiều khu vực trong tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kéo dài.

Theo bản tin phát lúc 17 giờ 30 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 16 giờ qua, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm lên mức cao, như: Suối Cát 153,7 mm, Suối Tiên 195,4 mm, Nha Trang 126,9 mm, Cam Ranh 193,5 mm, Công Hải 125,3 mm.

Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã vượt ngưỡng 80%, đạt trạng thái gần bão hòa, làm tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn tại các vùng đồi dốc và lưu vực nhỏ.

Khánh Hòa cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún - Ảnh 1.

Khu vực phía tây Nha Trang thường ngập sâu sau mưa lớn kéo dài

ẢNH: H.L

Cơ quan khí tượng dự báo trong 6 giờ tới, Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 40-80 mm và có nơi vượt 120 mm. Trên nền đất đã bão hòa, lượng mưa này được đánh giá có thể kích hoạt các hiện tượng thiên tai cực đoan, đặc biệt tại khu vực miền núi, ven sườn và các tuyến đường đèo dốc.

Đáng chú ý, hàng loạt điểm xung yếu được đưa vào danh sách cảnh báo như: đèo Phượng Hoàng trên QL26, sườn núi Hòn Xanh, Hòn Rớ, Hòn Thị, đèo Cù Hin, khu vực núi Chín Khúc tại Nha Trang; đèo Khánh Lê trên QL27C thuộc huyện Khánh Vĩnh (cũ); các tuyến tỉnh lộ 9, đường Vĩnh Hy - Bình Tiên và nhiều vị trí đường tràn, sông suối nhỏ dọc các địa phương thuộc Ninh Hòa, Khánh Sơn, Cam Lâm...

Theo nhận định, những khu vực trên được đánh giá có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trong thời gian ngắn khi mưa lớn tiếp tục duy trì. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 1. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không chủ quan; phải chủ động kiểm tra các điểm có nguy cơ mất an toàn, theo dõi liên tục diễn biến mưa lũ và cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua các vị trí đèo dốc, đường tràn trong thời gian mưa lớn.

Tin liên quan

Khánh Hòa chủ động ứng phó mưa lớn từ nay đến 18.11

Khánh Hòa chủ động ứng phó mưa lớn từ nay đến 18.11

Dự báo Khánh Hòa sẽ có mưa lớn với tổng lượng 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm, các đơn vị quản lý hồ chứa được yêu cầu hạ thấp mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở lũ quét Khánh Hòa mưa lớn sụt lún
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận