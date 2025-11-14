Khánh Hòa chủ động ứng phó mưa lớn từ nay đến 18.11

Ngày 14.11, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị quản lý hồ chứa nước về việc chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 13 - 15.11, trên địa bàn tỉnh có mưa rào vài nơi với lượng mưa phổ biến dưới 20 mm. Từ ngày 16 - 18.11, tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/ngày. Khu vực phía bắc, phía tây có nơi trên 100 mm/ngày. Tổng lượng mưa cả đợt là từ 150 - 250 mm, phía bắc và phía tây có nơi trên 300 mm.

Theo dự báo, những ngày tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa lớn, tổng lượng mưa cả đợt từ 150 - 250 mm, phía bắc và phía tây tỉnh có nơi trên 300 mm ẢNH: BÁ DUY

Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp, ngập lụt. Đồng thời, chủ động xây dựng các kịch bản phòng, chống thiên tai và xác định rõ phương án sơ tán, di dời dân...

Đặc biệt, các địa phương cần bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi diễn biến mực nước các hồ chứa; vận hành hồ chứa theo đúng quy trình đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế gây ngập lụt ở vùng hạ du. Đồng thời, chủ động xây dựng và thực hiện phương án hạ thấp mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ.

Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước chủ động hạ thấp mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ ẢNH: BÁ DUY

Sở NN-MT đề nghị các chủ đầu tư xây dựng công trình triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình khi có mưa lũ lớn, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân trong khu vực xây dựng; tổ chức gia cố giằng néo các phương tiện, trang thiết bị.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân biết để chủ động ứng phó.

Với dự báo mưa lớn kéo dài trong 6 ngày, các địa phương của Khánh Hòa được yêu cầu duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra.