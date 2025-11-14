Khu 'đất vàng' bỏ hoang ven biển Nha Trang sắp được đấu giá

Ngày 14.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp tại khu đất 48 - 48A đường Trần Phú, P.Nha Trang. Đây là khu "đất vàng" bỏ hoang nhiều năm ngay tại trung tâm Nha Trang do bị vướng vấn đề pháp lý.

Hiện khu đất rộng 3.642 m² này đang hoang phế, cỏ dại mọc um tùm cao gần cả mét. Phần móng cọc bê tông cốt thép của dự án cũ đã biến thành ao tù, nước đen ngòm ẢNH: BÁ DUY

Đây là khu đất đắc địa, có hai mặt tiền đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện quảng trường 2.4, cách biển khoảng 50 m ẢNH: BÁ DUY

Năm 2008, khu đất này được UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá quyền sử dụng cho một doanh nghiệp với giá hơn 221 tỉ đồng, mục đích đầu tư khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp. Năm 2011, tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng doanh nghiệp không thực hiện dự án.

Năm 2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành lệnh kê biên tài sản khu đất để phục vụ điều tra việc sử dụng vốn nhà nước. Đến năm 2015, lệnh kê biên được gỡ bỏ và UBND tỉnh thu hồi đất.

Xung quanh khu đất, tường rào đã bong tróc, biển báo dự án cũ mờ nhạt theo thời gian, tạo nên hình ảnh trái ngược hoàn toàn với vị trí đắc địa ẢNH: BÁ DUY

Hiện trên khu đất còn tài sản gắn liền, bao gồm phần móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép của khối nhà 18 tầng, tường rào, nhà bảo vệ và nhà khách hải quan cũ với tổng giá trị hơn 13,3 tỉ đồng.

Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được thực hiện dự án với quy mô 40 tầng, 4 tầng hầm và mật độ xây dựng 80%. Dự án phải đáp ứng tổng mức đầu tư tối thiểu hơn 1.180 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Ngoài ra, người trúng đấu giá phải mua toàn bộ tài sản hiện có trên đất với giá trị hơn 13,3 tỉ đồng.

Khu đất bỏ hoang nhiều năm, cỏ mọc um tùm, công trình xuống cấp, gây lãng phí nghiêm trọng ẢNH: BÁ DUY

Khu đất 48 - 48A ven biển là khu "đất vàng" bỏ hoang nhiều năm ngay tại trung tâm Nha Trang do bị vướng vấn đề pháp lý ẢNH: BÁ DUY

Theo phương án đã được phê duyệt, người trúng đấu giá sẽ có 4 năm để hoàn thành dự án, tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Trong 1 năm đầu, nhà đầu tư phải hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư và cấp phép xây dựng.

Phần huy động vốn và thi công xây dựng phải được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp phép xây dựng.

Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ phải đáp ứng tổng mức đầu tư tối thiểu hơn 1.180 tỉ đồng, đồng thời phải mua toàn bộ tài sản hiện có trên đất với giá trị hơn 13,3 tỉ đồng ẢNH: BÁ DUY

Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa được giao tổ chức phiên đấu giá tại 13B Hoàng Hoa Thám (P.Nha Trang). Theo kế hoạch, cuộc đấu giá sẽ diễn ra trong quý 4/2025 hoặc tháng 1.2026.

Trước đó, sau nhiều năm vướng mắc pháp lý, tháng 3.2025, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trực tiếp khảo sát khu đất 48 - 48A Trần Phú cùng một số khu "đất vàng" khác tại Nha Trang và đưa ra chỉ đạo, kết luận cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, mở đường cho việc đưa các khu đất này vào sử dụng.