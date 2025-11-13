Đồng Nai đấu giá nhiều khu đất vàng

Đấu giá 106 ha đất làm du lịch ở núi Chứa Chan

Dự kiến ngày 14.11, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên đấu giá khu đất 106 ha ở núi Chứa Chan (thuộc xã Xuân Lộc), khu đất này được quy hoạch làm dự án Khu du lịch núi sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng núi Chứa Chan.

Núi Chứa Chan được xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào 2012 ẢNH: H.K

Theo bảng giá đất, khu đất này có giá trị 1.348 tỉ đồng. Nhưng theo quy chế đấu giá do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ban hành, giá khởi điểm sẽ là 2.678 tỉ đồng. Đơn vị nào tham gia phải đặt trước số tiền 0,5 tỉ đồng.

Khu đất có vị trí: phía bắc giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối Khu du lịch núi Chứa Chan hiện hữu thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía tây giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (theo quy hoạch) và các tuyến đường kết nối đường ĐT.763; phía đông giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối với tuyến đường ĐT.766 thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía đông nam giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (hiện hữu).

Dự án Khu du lịch núi Chứa Chan là một trong những dự án trọng điểm mà thời gian qua Đồng Nai kêu gọi nhà đầu tư. Lãnh đạo Đồng Nai mong muốn biến nơi đây thành điểm du lịch hấp dẫn.

Trước đó, nhằm phát triển khu vực núi Chứa Chan và hồ Núi Le (đều thuộc xã Xuân Lộc) thành điểm du lịch hấp dẫn, Đồng Nai đã kêu gọi đầu tư chuỗi đô thị - dịch vụ - du lịch rộng 1.342 ha tại đây.

Riêng khu vực núi Chứa Chan, Đồng Nai dự tính hình thành nơi đây thành khu dân cư, thể thao nghỉ dưỡng với quy mô khoảng 275 ha, có sân golf rộng khoảng 100 ha.

Phối cảnh khu du lịch trên núi Chứa Chan ẢNH: LÊ LÂM

Vào tháng 3.2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan đến năm 2030. Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch di tích là hơn 1.700 ha đều thuộc xã Xuân Lộc. Trong đó, nhóm dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng.

Núi Chứa Chan còn có tên gọi khác là Gia Lào hay Gia Ray, cao 837 m, là ngọn núi cao thứ 2 ở miền Nam (chỉ đứng sau núi Bà Đen ở Tây Ninh), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2012.

Tăng tốc đấu giá

Theo kế hoạch đấu giá đất mà UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành, từ nay đến hết 2025, lãnh đạo Đồng Nai giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phối hợp các sở ngành, UBND các xã, phường liên quan tổ chức đấu giá 35 khu đất (tổng diện tích khoảng 398,8 ha).

Trong tương lai, khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện tại sẽ là khu đô thị - thương mại - dịch vụ hiện đại. Trung tâm Chính trị - Hành chính của tỉnh Đồng Nai cũng nằm ở đây ẢNH: LÊ LÂM

Trong đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, hoàn thành các thủ tục, tổ chức đấu giá 15 khu đất có vị trí đắc địa, giá trị lớn (tổng diện tích 319 ha, tổng giá trị 11.295 tỉ đồng) trong 2025.

Cụ thể, ngoài khu đất ở núi Chứa Chan đã nêu, trong danh sách 15 khu đất "ưu tiên" trên còn có các khu đất "vàng", giá trị lớn.

Như khu đất 51,6 ha ở khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được chuyển đổi công năng thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ). Khu đất này chạy dọc trên con đường Lê Văn Duyệt (từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu An Hảo), tiếp giáp sông Đồng Nai, quốc lộ 1, khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai. Tính theo bảng giá đất, khu đất này có giá gần 2.118 tỉ đồng.

Hay khu đất dự án chợ nông sản Dầu Giây (giai đoạn 2) rộng 48 ha, theo bảng giá đất có giá trị 1.626 tỉ đồng; dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ) rộng 110 ha, giá trị theo bảng giá đất là 2.663 tỉ đồng.