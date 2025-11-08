Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1: Bán đấu giá khu đất đầu tiên

Liên quan đến đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, Đồng Nai), UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt phương án bán đấu giá khu đất 51,6 ha.

Khu đất đầu tiên ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sắp được đưa ra đấu giá chạy dọc con đường Lê Văn Duyệt (từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu An Hảo) ẢNH: LÊ LÂM

Đây là khu đất nằm trong khu vực rộng 154 ha được ưu tiên giải phóng mặt bằng trước để xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Đồng Nai (rộng khoảng 100 ha) và Khu đô thị - thương mại - dịch vụ (51,6 ha).

Khu đất này chạy dọc trên con đường Lê Văn Duyệt (từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu An Hảo), tiếp giáp sông Đồng Nai, quốc lộ 1, khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai. Tính theo bảng giá đất, khu đất này có giá gần 2.118 tỉ đồng.

Theo phương án, chỉ đấu giá diện tích gần 21,5 ha, bao gồm: đất ở, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hoá.

Phối cảnh Khu đô thị - thương mại - dịch vụ tại vị trí Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trong tương lai ẢNH: LIÊN DANH CÔNG TY CP TƯ VẤN QUỐC TẾ ENCITY VÀ PT STUDIO RANCANG URBAN SELARAS (URBAN+)

Diện tích còn lại hơn 30 ha không đấu giá: gồm đất giao thông, đất mặt nước, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật và 2 công trình được giữ lại khi chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Đó là Công viên Lam Sơn (diện tích 0,9 ha). Đây là công trình có yếu tố lịch sử. Nơi đây có một Tấm bia ghi công đại đội Lam Sơn (phiên hiệu 926), đây là đơn vị có nhiều chiến công trong đấu tranh chống thực dân Pháp; tòa nhà Sonadezi cao 21 tầng, được khánh thành vào năm 2013. Tòa nhà này là trụ sở của Tổng công ty phát triển công nghiệp Sonadezi.

Khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 rộng 320 ha, là khu công nghiệp đầu tiên và lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập năm 1963. Do quá lâu đời, cũ kỹ, khu công nghiệp này có nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, công nghệ sản xuất, đồng thời lại nằm sát sông Đồng Nai nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam ẢNH: LÊ LÂM

Mặt khác, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 có vị trí đắc địa, sát quốc lộ 1 và quốc lộ 51, cửa ngõ phía đông vào TP.HCM, nên năm 2008, Đồng Nai đề xuất Chính phủ chuyển đổi công năng khu công nghiệp này để phát huy lợi thế tiềm năng của khu vực. Đến năm 2009, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Sau nhiều năm nghiên cứu, tháng 2.2024, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường. Trong đề án, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nằm ở vị trí đắc địa, sắp tới Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng tại đây. Nơi đây cũng được chọn là vị trí trung tâm để kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Đồng Nai, từ đó Đồng Nai sẽ xây dựng các tuyến metro khác tỏa đi các nơi như sân bay Long Thành, đô thị Biên Hòa cũ... ẢNH: LÊ LÂM

Theo đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tổng diện tích chuyển đổi khoảng 329 ha. Có 1.509 hộ gia đình, cá nhân (1.012 hộ giải tỏa trắng) và 76 doanh nghiệp nằm trong diện phải di dời.

Năm 2022, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai (nay là Sở Tài chính) cho biết theo tính toán ban đầu, chi phí để hỗ trợ, di dời các hộ dân, nhà máy ra Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là khá lớn. Còn chi phí xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ theo khái toán ban đầu của Sở Xây dựng trên 800.000 tỉ đồng.

Ý tưởng đoạt giải nhất của liên danh Công ty CP Tư vấn quốc tế ENCITY và PT Studio Rancang Urban Selaras (URBAN+) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc thi "Ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ" và trao giải nhất cho ý tưởng của liên danh Công ty CP Tư vấn quốc tế ENCITY và PT Studio Rancang Urban Selaras (tháng 3.2025). Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức cuộc thi tuyển phương án kiến trúc khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai. Hiện cuộc thi trong giai đoạn đánh giá, xếp hạng.



