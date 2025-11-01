Đồng Nai: Khu đất 'vàng' hãng dầu sắp được bán đấu giá để xây chung cư

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa ký quyết định phê duyệt phương án bán đấu giá đất đối với khu đất hãng dầu thuộc phường Trấn Biên.

Khu đất hãng dầu trên đường Hà Huy Giáp nằm ở trung tâm của phường Trấn Biên ẢNH: LÊ LÂM

Khu đất này rộng gần 2 ha, được xem là "đất vàng" khi nằm ở mặt tiền đường Hà Huy Giáp, trung tâm của phường Trấn Biên (phường Trấn Biên là trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai mới), đồng thời còn nằm gần sông Đồng Nai.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết khu đất này trước đây do Công ty Xăng dầu Đồng Nai quản lý, sử dụng (nên còn gọi là hãng dầu), hiện tại là đất trống.

Theo quy hoạch, khu đất trên là đất ở đô thị, dùng để xây dựng chung cư hỗn hợp cao tầng. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 3.549 tỉ đồng.

Tính theo bảng giá đất, khu đất trên có giá khoảng 340 tỉ đồng. Còn mức giá khởi điểm cụ thể sẽ được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt trong thời gian tới.