Thời sự

Đồng Nai: Khu đất 'vàng' hãng dầu sắp được bán đấu giá để xây chung cư

Lê Lâm
Lê Lâm
01/11/2025 10:05 GMT+7

Khu "đất vàng" nằm ở trung tâm phường Trấn Biên (Đồng Nai) sắp được đưa ra bán đấu giá. Theo quy hoạch, nơi đây sẽ xây dựng chung cư hỗn hợp cao tầng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa ký quyết định phê duyệt phương án bán đấu giá đất đối với khu đất hãng dầu thuộc phường Trấn Biên.

Đồng Nai: Khu đất hãng dầu sắp được bán đấu giá để xây chung cư - Ảnh 1.

Khu đất hãng dầu trên đường Hà Huy Giáp nằm ở trung tâm của phường Trấn Biên

ẢNH: LÊ LÂM

Khu đất này rộng gần 2 ha, được xem là "đất vàng" khi nằm ở mặt tiền đường Hà Huy Giáp, trung tâm của phường Trấn Biên (phường Trấn Biên là trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai mới), đồng thời còn nằm gần sông Đồng Nai.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết khu đất này trước đây do Công ty Xăng dầu Đồng Nai quản lý, sử dụng (nên còn gọi là hãng dầu), hiện tại là đất trống.

Theo quy hoạch, khu đất trên là đất ở đô thị, dùng để xây dựng chung cư hỗn hợp cao tầng. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 3.549 tỉ đồng.

Tính theo bảng giá đất, khu đất trên có giá khoảng 340 tỉ đồng. Còn mức giá khởi điểm cụ thể sẽ được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt trong thời gian tới.

Biên Hòa tổng rà soát đất công, không để lãng phí

Biên Hòa tổng rà soát đất công, không để lãng phí

UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang rà soát các khu đất công trên địa bàn để nghiên cứu quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển của thành phố trong thời gian tới. Trong đó, ưu tiên cải tạo thành công viên, bãi đậu ô tô phục vụ người dân.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
