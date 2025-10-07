Bán đấu giá khu đất 100 ha ở núi Chứa Chan, giá khởi điểm 2.678 tỉ đồng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa ký quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thuộc Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (ở xã Xuân Lộc, Đồng Nai).

Núi Chứa Chan được xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 2012 ẢNH: H.K

Theo đó, khu đất bán đấu giá có diện tích hơn 100 ha. Phía bắc giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối Khu du lịch núi Chứa Chan hiện hữu thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía tây giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (theo quy hoạch) và các tuyến đường kết nối đường ĐT.763; phía đông giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối với tuyến đường ĐT.766 thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía đông nam giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (hiện hữu).

Giá khởi điểm của khu đất trên là hơn 2.678 tỉ đồng.

Trước đó, nhằm phát triển khu vực núi Chứa Chan và hồ Núi Le (đều thuộc xã Xuân Lộc) thành điểm du lịch hấp dẫn, Đồng Nai đã kêu gọi đầu tư chuỗi đô thị - dịch vụ - du lịch rộng 1.342 ha tại đây.

Riêng khu vực núi Chứa Chan, Đồng Nai dự tính hình thành nơi đây thành khu dân cư, thể thao nghỉ dưỡng với quy mô khoảng 275 ha, có sân golf rộng khoảng 100 ha.

Vào tháng 3.2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan đến năm 2030. Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch di tích là hơn 1.700 ha đều thuộc xã Xuân Lộc. Trong đó, nhóm dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng.

Núi Chứa Chan còn có tên gọi khác là Gia Lào hay Gia Ray, cao 837 m, là ngọn núi cao thứ 2 ở miền Nam (chỉ đứng sau núi Bà Đen ở Tây Ninh), được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2012.