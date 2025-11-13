Dự báo không khí lạnh khiến miền Bắc chuyển rét, 4 tỉnh miền Trung mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 13.11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7.

Miền Trung mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ẢNH: BÁ DUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13 - 15.11, thời tiết các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Tuy nhiên, vào ban đêm trong các ngày từ 13 - 15.11, nhiệt độ giảm mạnh. Dự báo nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến trong khoảng 16 - 18 độ C, trời rét. Riêng khu vực vùng núi phía bắc có nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 13 độ C, trời rét đậm.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ khoảng đêm 15.11 đến ngày 18.11, khu vực từ nam Quảng Trị đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Trong đó, 4 tỉnh, thành phố dự báo có mưa lớn hơn như: Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai có lượng mưa phổ biến 250 - 500 mm. Đặc biệt, một số nơi có lượng mưa trên 700 mm.

Mưa lớn ở các tỉnh nói trên có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Không khí lạnh gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo từ ngày 16 - 21.11, không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, sau đó lan rộng đến miền Trung.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ đêm 15.11, mưa lớn có khả năng xảy ra ở 7 tỉnh, thành miền Trung, gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Ngoài ra, dự báo từ đêm 19.11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3 giờ.

Cũng theo ông Hưởng, dự báo không khí lạnh cường độ mạnh sẽ gây ra thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông trong những ngày tới. Cụ thể, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Còn ở miền Bắc, vùng biển vịnh Bắc bộ dự báo có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2,5 - 3,5 m, biển động mạnh.

Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nêu trên đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.