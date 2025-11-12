Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Bắc rét 3 ngày, đón thêm không khí lạnh cường độ mạnh

Phan Hậu
Phan Hậu
12/11/2025 07:20 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 12.11, miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ rét trong 3 ngày, từ 13 - 15.11. Sau đó, miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh hơn.

Dự báo thời tiết hôm nay 12.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống phía nam. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc rét 3 ngày, đón thêm không khí lạnh cường độ mạnh- Ảnh 1.

Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh trong những ngày tới

ẢNH: TUẤN MINH

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13 - 15.11, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An ít mây, ngày trời nắng.

Trong các ngày 13 - 15.11, miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An trời rét, nhiệt độ về đêm giảm mạnh, trong khoảng 16 - 18 độ C. Riêng vùng núi có nơi dưới 13 độ C.  

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến khoảng ngày 16 - 17.11, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm mạnh. Đêm và sáng nhiệt độ dưới 17 độ C, vùng núi dưới 16 độ C, ban ngày có thể dưới 22 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo các đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12 và gia tăng trong tháng 1 - 2.2026. 

Trong thời gian này, một số đợt rét đậm, rét hại không chỉ xuất hiện ở vùng núi miền Bắc mà còn xảy ra ở đồng bằng và các tỉnh bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong các đợt rét đậm, rét hại, vùng núi cao thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn có khả năng xuất hiện sương muối, băng giá và mưa tuyết.

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay: Miền Trung mưa lớn, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Thời tiết hôm nay: Miền Trung mưa lớn, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Thời tiết hôm nay 1.11, miền Trung tiếp tục có mưa lớn, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, thời tiết chuyển lạnh ở đồng bằng, rét ở vùng núi.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh dự báo thời tiết hôm nay thời tiết hôm nay rét đậm rét hại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận