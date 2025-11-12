Miền Bắc rét 3 ngày, đón thêm không khí lạnh cường độ mạnh

Dự báo thời tiết hôm nay 12.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống phía nam. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh trong những ngày tới ẢNH: TUẤN MINH

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13 - 15.11, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An ít mây, ngày trời nắng.

Trong các ngày 13 - 15.11, miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An trời rét, nhiệt độ về đêm giảm mạnh, trong khoảng 16 - 18 độ C. Riêng vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến khoảng ngày 16 - 17.11, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm mạnh. Đêm và sáng nhiệt độ dưới 17 độ C, vùng núi dưới 16 độ C, ban ngày có thể dưới 22 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo các đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12 và gia tăng trong tháng 1 - 2.2026.

Trong thời gian này, một số đợt rét đậm, rét hại không chỉ xuất hiện ở vùng núi miền Bắc mà còn xảy ra ở đồng bằng và các tỉnh bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong các đợt rét đậm, rét hại, vùng núi cao thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn có khả năng xuất hiện sương muối, băng giá và mưa tuyết.