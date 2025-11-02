Không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa lớn, miền Bắc đón đợt rét đầu tiên

Dự báo thời tiết ngày 2.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường đã áp sát nước ta gây ra đợt rét đầu tiên ở miền Bắc, miền Trung mưa lớn đến ngày 4.11. Dự báo từ khoảng trưa và chiều 2.11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực tây Bắc bộ, bắc Trung bộ và một số nơi ở trung Trung bộ.

Mưa lũ lớn gây ra sạt lở đất khiến con đường nối xã Hiệp Đức đi xã Phước Trà (TP.Đà Nẵng) bị đứt gãy hoàn toàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa nhỏ. Trên đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Dự báo từ đêm nay 2.11 đến ngày 4.11, không khí lạnh liên tục tăng cường khiến thời tiết miền Bắc, bắc Trung bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Như vậy, đợt rét lần này là đợt rét đầu tiên trong mùa đông 2025 - 2026.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ trưa và chiều 2.11, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 3,5 m; khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

6 tỉnh miền Trung nguy cơ sạt lở đất, lũ quét sau mưa lớn

Sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, 6 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Qua theo dõi trong 24 giờ qua (từ ngày 1 - 2.11), các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Trong đó, tại Bàn Nước (Hà Tĩnh) có lượng mưa lên trên 310 mm. Tại Sơn Trạch (Quảng Trị) có lượng mưa 240,8 mm; đập thủy điện Rào Trăng (TP.Huế) có mưa 161,8 mm; Trà Kót (TP.Đà Nẵng) có mưa 257,4 mm; Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) có mưa 321,2 mm...

Dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực ở các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm, phía đông Gia Lai từ 14 - 40 mm, có nơi trên 90 mm. Theo đó, hàng trăm xã, phường tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Miền Trung mưa lớn 3 ngày tới

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và đới gió đông trên cao tiếp tục gây ra mưa lớn ở miền Trung.

Dự báo từ sáng sớm 2.11 đến ngày 4.11, từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300 - 500 mm, có nơi trên 750 mm.

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 500 mm; phía nam tỉnh Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.