Không khí lạnh sắp tràn xuống Bắc bộ, vùng núi rét từ đầu tháng 11

Chiều 29.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đã ghi nhận một khối không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta những ngày tới.

Không khí lạnh sẽ khiến Bắc bộ, bắc Trung bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi rét dưới 17 độ C ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo từ chiều tối và đêm mai 30.10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến đông Bắc bộ, sau đó lan rộng xuống bắc Trung bộ, tây Bắc bộ và trung Trung bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Dự báo thời tiết ngày 30.10 đến 1.11, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông sẽ gây mưa rải rác ở khu vực đông Bắc bộ.

Từ đêm 1.11, khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ trời chuyển lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 - 22 độ C. Vùng núi Bắc bộ, bắc Trung bộ rét, nhiệt độ dưới 17 độ C.

Hà Nội từ ngày 30.10 - 1.11 có mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20 - 22 độ C.

Không khí lạnh gây mưa từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh sẽ gây ra gió mạnh kèm theo sóng lớn trên vịnh Bắc bộ và bắc Biển Đông.

Từ đêm 30.10, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7- 8. Biển động, sóng cao 1,5 - 2,5 m. Vùng biển phía bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ tháng 11 không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta với cường độ mạnh hơn, làm nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển lạnh, rét về đêm và sáng. Dự báo Bắc bộ sẽ đón các đợt rét đậm, rét hại từ cuối tháng 12.2025 đến tháng 2.2026.