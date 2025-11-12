Thời tiết TP.HCM mưa lớn sáng nay có gì bất thường?

Từ khoảng 6 giờ sáng nay, thời tiết TP.HCM trời vẫn tối mịt, có mưa lớn nhiều nơi. Cơn mưa ngay giờ cao điểm sáng khiến nhiều tuyến đường ở phường Bình Thạnh bị ngập cục bộ. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 24oC (giảm 3oC so với hôm qua), gió đông nam 3 m/giây.

Bầu trời TP.HCM tối sầm lúc 6 giờ sáng nay ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, ngày hôm qua, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, ít mưa. Đêm và sáng sớm có mưa giông trên ½ diện tích, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Nhiệt độ ngày ít thay đổi, đêm giảm nhẹ.

Lượng mưa ở các trạm của TP.HCM như sau: Dĩ An 85 mm, Phước Hội 47 mm, Bình Chánh 38,4 mm.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, nguyên nhân mưa lớn sáng nay ở TP.HCM là do hội tụ gió trên khu vực Nam bộ hoạt động tốt.

"Thời tiết TP.HCM có mưa lớn và buổi sáng không có gì đặc biệt, cũng không có gì bất thường. Khi có hội tụ ngay trên khu vực Nam bộ thì mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày. Đây là đặc điểm của vùng hội tụ gió, hội tụ ẩm", ông Quyết khẳng định.

Thời tiết TP.HCM mưa vào chiều tối 3 ngày tới

Theo cơ quan khí tượng, áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại xuống phía bắc nước ta. Bão số 14 di chuyển dần khỏi khu vực Biển Đông, hướng về phía đảo Đài Loan và hoạt động yếu dần.

Áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định. Những nhiễu động trong đới gió đông trên cao tồn tại.

TP.HCM dự báo có mưa vào chiều tối những ngày tới ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn. Mưa giông gia tăng hơn và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Mưa tập trung từ sáng tới chiều tối, về tối và đêm mưa giảm hơn.

Riêng khu vực Đồng Nai, TP.HCM mưa tập trung hơn trong sáng sớm nay nên trong chiều và tối nay mưa tập trung hơn ở khu vực miền Tây và Tây Ninh. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Đêm có mưa rào và giông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 2 - 3 ngày tới, dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Mưa giảm hơn, chiều tới tối có mưa rào và giông ở diện vài nơi đến rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.