Đời sống Cộng đồng

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 10.11: Triều cường ở mức báo động, đề phòng mưa lớn

Vũ Phượng
Vũ Phượng
10/11/2025 09:47 GMT+7

Thời tiết TP.HCM ngày 10.11 dự báo triều cường ở mức báo động 3 tại trạm Nhà Bè và xấp xỉ báo động 3 tại trạm Phú An. Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nước.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM nhiều mây, có nắng yếu. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 27oC, độ ẩm 94%, trời có gió nhẹ. Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay (ngày 10.11) triều cường vẫn ở mức báo động, có thể kết hợp mưa lớn vào chiều tối gây ngập nước một số nơi.

Trước đó, ngày hôm qua, TP.HCM có mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường. Lượng mưa hôm qua tại một số trạm như sau: Phước Vĩnh 74,8 mm, Phạm Văn Cội 35,8 mm, Củ Chi 30 mm.

Thời tiết TP.HCM ngày 10.11: Triều cường ở mức báo động, đề phòng mưa lớn - Ảnh 1.

Triều cường hôm nay ở TP.HCM vẫn ở mức báo động 3

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nguyên nhân mưa theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ là do áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ nối với hoàn lưu cơn bão Fung Wong trên vùng biển ngoài khơi Philippines.

Về triều cường, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống nhanh và ở mức xấp xỉ báo động 3, riêng trạm Thủ Dầu Một trên báo động 3 là 0,12 m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, do ảnh hưởng xả từ các hồ chứa trên thượng nguồn, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao xấp xỉ hoặc trên báo động 2 trong 1 - 2 ngày tới (ngày 10 - 11.11).

Thời tiết TP.HCM ngày 10.11: Triều cường ở mức báo động, đề phòng mưa lớn - Ảnh 2.

Thời tiết TP.HCM nhiều mây, nắng yếu vào buổi sáng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ ngày 12 - 14.11 mực nước ở mức xấp xỉ hoặc dưới mức báo động 1, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao xấp xỉ báo động 2.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.

Bão số 14 (bão Fung wong) có ảnh hưởng tới đất liền nước ta?

Thời tiết TP.HCM có đợt mưa giông 7 ngày tới

Đà Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho hay, hôm nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu. Cơn bão số 14 hoạt động ở biển phía đông khu vực bắc Biển Đông di chuyển hướng tây bắc. Gió nhẹ duy trì trên các vùng biển phía nam.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối mai chủ yếu có mưa rào và giông vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa lớn. Riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 34oC.

Thời tiết TP.HCM ngày 10.11: Triều cường ở mức báo động, đề phòng mưa lớn - Ảnh 3.

Thời tiết 7 ngày tới ở TP.HCM phổ biến ngày nắng, mưa rào vào chiều tối

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, có nơi mưa vừa. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, khoảng tối 12.11 xu hướng tăng cường trở lại. Bão Fung Wong hoạt động ở bắc Biển Đông di chuyển hướng tây bắc, sau chuyển hướng bắc đông bắc hướng về phía đảo Đài Loan. Trường gió nhẹ tiếp tục duy trì trên các vùng biển phía nam.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi đến rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong 7 ngày tới ở TP.HCM, Nam bộ dự báo ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ xu hướng tăng nhẹ. Từ ngày 16.11, khả năng mưa giông tăng cả về diện và lượng.

Xem thêm bình luận