TP.HCM: Phường Bình Quới sẽ hỗ trợ người dân bị ngập nước do triều cường

Chiều 6.11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong cuộc họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Quới đã thông tin về tình hình ngập nước trên bán đảo Thanh Đa do triều cường thời gian qua.

Phường Bình Quới sẽ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vì ngập nước do triều cường ẢNH: PHẠM HỮU

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, khi nhận văn bản chỉ đạo từ Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM, phường đã họp Ban Chỉ huy quân sự cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công bờ kè chống sạt lở bán đảo Thanh Đa để ứng phó với triều cường.

Cụ thể, các đơn vị và lực lượng đã rà soát lại các vị trí thấp, xung yếu thì đắp bao cát, nơi cao thì kê đồ để ứng phó với triều cường dâng cao bất thường.

Cập nhật lúc 16 giờ chiều 6.11 - dự báo triều cường đang dâng cao, đại diện phường Bình Quới cho biết, lực lượng dân quân tự vệ đang tích cực đắp bao cát tại các khu vực bờ kè xung yếu.

"Dù dự báo mực nước triều cường là 1,77 m nhưng thật sự nước lên rất cao. Ngoài lực lượng dân quân tự vệ của phường, chúng tôi phải nhờ thêm dân quân tự vệ của phường Bình Thạnh, phường Gia Định cùng hỗ trợ đắp đê điều", ông Nguyễn Hoài Anh thông tin.

Người dân tìm cách sống chung với triều cường ẢNH: PHẠM HỮU

Để ứng phó kịp thời với triều cường dâng cao vượt lịch sử, lãnh đạo phường Bình Quới đã thường xuyên cập nhật tình hình gửi 19 trưởng khu phố, thông tin cho người dân. Từ đó, khuyến cáo người dân kê cao đồ đạc, ngăn điện rò rỉ, bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, phường Bình Quới đã cử các đoàn thể ghi nhận thiệt hại, ảnh hưởng của người dân bị ngập nước do triều cường trên địa bàn trong thời gian qua để có biện pháp hỗ trợ.

Ngay sau thời điểm triều cường rút, các lực lượng của phường cũng tập trung hỗ trợ người dân bơm nước ra ngoài, dọn dẹp bùn đất.

"Chúng tôi đã gửi văn bản cho chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa để thúc đẩy tiến độ từ nay đến cuối năm, góp phần hạn chế triều cường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân", ông Nguyễn Hoài Anh nói thêm.

Đắp bờ bao tạm thời ngăn nước tràn từ sông Sài Gòn vào Thanh Đa

Dự án bờ kè bán đảo Thanh Đa được xác định là công trình trọng điểm, cấp bách để phòng chống sạt lở, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, do các nhà thầu ở từng đoạn nhiều lần chậm trễ. Tại đoạn 2 (sông Sài Gòn - khu vực khách sạn Domaine), Ban Giao thông đã lựa chọn nhà thầu mới và tổ chức thi công từ tháng 9 vừa qua. Dự kiến công trình hoàn thành trong tháng 3 năm sau.

Ban Giao thông đã đắp bờ bao tạm thời tại các vị trí xung yếu để ngăn nước trong thời gian triển khai thi công bờ kè ẢNH: PHẠM HỮU

Với đoạn 3 và đoạn 4, chủ đầu tư đã ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu liên danh và đã triển khai thi công lại, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2025 và tháng 2 năm sau.



Theo ông Nguyễn Kiên Giang, để phòng tránh ngập nước do triều cường tại các vị trí sạt lở bờ sông Sài Gòn ở bán đảo Thanh Đa, Sở đã yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương thực hiện giải pháp xử lý vị trí sạt lở, chống nước tràn bờ gây ngập phía trong ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sở cũng đề nghị phải thường xuyên thực hiện quan trắc, đo đạc địa hình lòng sông, các bộ phận chịu lực chủ yếu của công trình như đỉnh kè, thảm đá, công tác cọc.

Trước tình hình triều cường dâng cao gây ngập và nguy cơ sạt lở tại khu vực, trước mắt, Ban Giao thông đã phối hợp gia cố đắp bờ bao tạm thời tại các vị trí xung yếu để ngăn nước trong thời gian triển khai thi công bờ kè.

Đơn vị này cũng thực hiện rào chắn, cảnh báo vị trí sạt lở đã được quận Bình Thạnh trước đây bàn giao mặt bằng.