Triều cường ở TP.HCM vượt báo động 3: Người dân Bình Quới dọn ngập tới nửa đêm

Tối 5.11, người dân ở bán đảo Thanh Đa chật vật vì triều cường dâng cao, ngập nước khắp nơi. Những con hẻm trên đường Bình Quới ngập sâu. Đã quen cảnh này, người dân tất bật chặn cửa, kê cao đồ đạc, cố gắng giữ cho sinh hoạt không bị đảo lộn.

Đây là lần đầu tiên khu vực này ngập sâu đến vậy. Mọi người gần như không kịp trở tay khi nước tràn vào nhà ẢNH: THÁI HÒA

Dọn ngập do triều cường tới 1 giờ sáng

Ông Phạm Văn Út (60 tuổi), sống trong hẻm 244 đường Bình Quới cho biết từ 15 giờ, triều cường bắt đầu dâng lên, nước ngập từ các miệng cống dần dần tràn ra cả con hẻm.

Người dân trong hẻm đã lắp thêm ống thoát nước trên miệng cống để ngăn nước tràn, nhưng mỗi đợt triều cường lớn, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Cả con hẻm chìm trong biển nước, sau đó tràn vào nhà dân.

Nhà ông Hát nằm chỗ trũng nhất xóm nên cứ triều cường lên là nước tràn vào ẢNH: THÁI HÒA

Hơn 19 giờ nước rút dần, gia đình ông Út mới có thể ngồi xuống nền nhà nhưng cả nhà vệ sinh, nhà tắm đều không thể sử dụng. “Giờ này mà mọi người vẫn chưa ai dám tắm, vì sợ nước không thoát được. May mắn là nhà tôi vẫn sử dụng được bếp để nấu ăn cho mấy đứa cháu còn đi học”, ông Út chia sẻ.

Triều cường không chỉ khiến sinh hoạt đảo lộn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người dân. Ban ngày họ đi làm, tối về lại vật lộn với nước, giấc ngủ cũng trở nên chập chờn. Như ông Út cũng nhiều hôm phải thức canh nước rút để kịp che chắn đồ đạc, có khi đến tận 1 giờ sáng mới được nghỉ ngơi.

“Cái ván này chỉ để chặn rác thôi chứ nước thì vẫn vô à”, ông Hát vừa nói vừa tát nước ra ngoài, cố giữ cho nhà khỏi ngập sâu thêm ẢNH: THÁI HÒA

Cùng chung tình trạng với gia đình ông Út, nhà của ông Phạm Văn Gáo (65 tuổi) cũng bị ngập dù đã chuẩn bị gạch chặn trước cửa. Hẻm thấp hơn mặt đường, nước cùng rác thải dễ tràn vào và mắc kẹt ở miệng cống, gây mùi hôi khó chịu. Để hạn chế tình trạng này, ông Út và ông Gáo còn phải thường xuyên vớt rác để giữ cho con hẻm được sạch sẽ.

"Năm nay ngập nặng nhất"

Nhà ông Nguyễn Văn Hát (69 tuổi) là căn nhà thấp nhất trong hẻm 244 nên hầu như đợt triều cường nào cũng ngập tới đầu gối.

“Từ gần 15 giờ là nước dâng, đỉnh điểm cao hơn 30 cm. Nhà tôi thấp nhất hẻm nên nước rút rất chậm, cả tuần nay cứ ngập lên ngập xuống. Năm nào cũng bị nhưng năm nay nặng nhất. Nước vô là tủ lạnh, tủ quần áo hư hết, ổ điện thấp là chập liền”, ông Hát chia sẻ.

Tiệm tạp hóa của anh Lâm dù nằm ngay mặt tiền đường cũng chịu chung cảnh ngập. Mỗi khi xe lớn chạy qua, sóng nước lại tạt ướt cả bên trong quầy ẢNH: THÁI HÒA

Mỗi khi nước rút, ông lại cặm cụi tát từng thau nước ra ngoài. Nhưng nước dâng nhanh, trong nhà và ngoài đường gần như ngang nhau nên việc tát nước cũng vô vọng. Gờ chặn trước cửa chẳng còn tác dụng, chỉ giúp ngăn rác không trôi vào nhà.

Giống nhiều hộ dân khác, ông Hát phải canh nước rút để tranh thủ dọn dẹp. Với ông, việc dọn sau ngập còn cực hơn cả chặn nước. “Khoảng 1 giờ sáng nước mới rút. Tôi tranh thủ lau nhà, dọn bùn đất cho sạch rồi mới dám ngủ. Hồi đầu còn siêng, còn dọn thường xuyên, chứ giờ ngập hoài, tôi cũng đành kệ”, ông nói, tay chỉ vệt nước còn bám trên tường.

Cách đó không xa, nhà bà Phan Thị Hương (72 tuổi) dù nền cao hơn mặt đường vẫn không tránh khỏi cảnh nước tràn. Mực nước không cao nhưng khi rút, bùn đất vẫn bám đầy nền, bà phải dọn liên tục. “Từ khi về đây năm 2003, chưa năm nào nước lên cao như năm nay. Dọn hôm trước, hôm sau nước lại tràn vô, cuốn theo bùn đất, cứ phải lau lại từ đầu”, bà Hương ngao ngán.

Mỗi ngôi nhà như một “tuyến phòng thủ” tự phát - ai có gì dùng nấy, chỉ mong giữ cho nước không tràn sâu vào trong ẢNH: THÁI HÒA

Không chỉ những con hẻm trũng, ngay cả những căn nhà ngoài mặt tiền đường Bình Quới cũng không thoát khỏi cảnh ngập nước.

Anh Phúc Lâm (45 tuổi) cho biết, sống ở đây từ nhỏ, anh đã quen với cảnh nước tràn vào nhà, nhưng 2 năm trở lại đây triều cường ngày càng nặng. Mỗi khi nước dâng, việc buôn bán của anh bị ảnh hưởng rõ rệt, khách thưa vắng, hàng hóa phải kê cao để tránh ướt. Không chỉ riêng tiệm tạp hóa của anh Lâm, nhiều quán ăn và cửa hàng xung quanh khu vực này cũng chung cảnh “vừa buôn bán, vừa chống ngập”.