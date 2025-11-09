Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM mưa lớn cuối tuần: Đường Nguyễn Văn Khối ngập hơn 4 tiếng vẫn chưa rút

Phạm Hữu
Phạm Hữu
09/11/2025 20:16 GMT+7

Sau cơn mưa lớn chiều 9.11, đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) lại thành 'biển nước'. Đoạn đường dài chỉ vài trăm mét nhưng ngập sâu, kéo dài đến tối nước vẫn chưa rút.

Khoảng 15 giờ ngày 9.11, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt ở khu vực trung tâm, xuất hiện sấm sét ì đùng và mưa lớn. Ngay sau đó, ở khu vực một số con đường tại quận Gò Vấp cũ như: Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu ngập nặng.

Trong đó, đường Nguyễn Văn Khối ngập nặng nhất với "điệp khúc" mưa lớn là ngập nhiều giờ liền. Đoạn ngập chỉ dài khoảng 400 m nhưng luôn là "rốn ngập" mỗi khi mưa lớn.

Mực nước tại đây cao hơn bánh xe máy, lên đến đầu gối khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Người chạy xe máy khi qua đoạn này đều ái ngại, có người quay đầu tìm hướng khác để đi. 

Mưa lớn cuối tuần: Nước ngập hơn 4 tiếng vẫn chưa rút ở đường Nguyễn Văn Khối - Ảnh 1.

Cơn mưa lớn chiều 9.11 làm nhiều con đường ngập sâu

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn cuối tuần: Nước ngập hơn 4 tiếng vẫn chưa rút ở đường Nguyễn Văn Khối - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội ngập kéo dài nhiều tiếng

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn cuối tuần: Nước ngập hơn 4 tiếng vẫn chưa rút ở đường Nguyễn Văn Khối - Ảnh 3.

Thời điểm bắt đầu ngập tại đường này khoảng 15 giờ, nhưng đến hơn 19 giờ nước vẫn chưa rút

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn cuối tuần: Nước ngập hơn 4 tiếng vẫn chưa rút ở đường Nguyễn Văn Khối - Ảnh 4.

Nước ngập vào thời điểm 18 giờ

ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân sống tại đây cho biết mỗi khi mưa lớn là đường Nguyễn Văn Khối lại ngập sâu và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Tình trạng này suốt nhiều năm qua chưa có dấu hiệu cải thiện. Nước ngập tràn vào nhà, khu dân cư bên trong và cả công viên trên tuyến đường này.

Hôm nay 9.11, nước bắt đầu ngập khoảng 15 giờ nhưng đến 19 giờ vẫn chưa rút hết. Mực nước vẫn đang ở mức cao. Người dân dự đoán phải đến khoảng 21 giờ nước mới có thể rút hết.

Mưa lớn cuối tuần: Nước ngập hơn 4 tiếng vẫn chưa rút ở đường Nguyễn Văn Khối - Ảnh 5.

Hoạt động kinh doanh của người dân trên đường Nguyễn Văn Khối bị ảnh hưởng nghiêm trọng

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn cuối tuần: Nước ngập hơn 4 tiếng vẫn chưa rút ở đường Nguyễn Văn Khối - Ảnh 6.

Khoảng 18 giờ 30, mực nước tại đường này vẫn còn cao

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn cuối tuần: Nước ngập hơn 4 tiếng vẫn chưa rút ở đường Nguyễn Văn Khối - Ảnh 7.

Nước ngập tràn vào khu dân cư phía trong đường Nguyễn Văn Khối

ẢNH: PHẠM HỮU


