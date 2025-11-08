'Điệp khúc' triều cường ở Thanh Đa: Ngập nối ngập, người dân 'quay cuồng' với nước

Từ triều cường đầu tháng 9 âm lịch

Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, theo chu kỳ các năm, khu vực Nam bộ nói chung, TP.HCM nói riêng đã bước vào các đợt triều cường; thời gian xuất hiện bắt đầu từ tháng 8 âm lịch đến tháng 12 âm lịch. Do đó, ngoài yếu tố chu kỳ xuất hiện, thời gian vừa qua theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ đã xuất hiện kết hợp gió mùa đông bắc làm cho nước biển dâng.

Thời điểm gió mùa, kết hợp chu kỳ triều đã xuất hiện đợt triều đạt +1.82 m vượt mức báo động III (mức +1.6 m) và gây ngập cho một số khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian từ các ngày 20 - 25.10 (từ 29.8 - 4.9 âm lịch), trên địa bàn TP.HCM xảy ra các đợt ngập do triều cường tại các khu vực như: giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, tuyến đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, Song hành quốc lộ 22, tuyến đường Bình Quới - Thanh Đa, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Trịnh Quang Nghị, Phạm Thế Hiển...

Khi triều cường đạt đỉnh, nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ kè khu cư xá Thanh Đa hôm 24.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra, qua theo dõi tình hình ngập do triều tại khu vực bán đảo Thanh Đa, nguyên nhân chủ yếu do địa hình trũng thấp so với mực triều đạt đỉnh (+1.82m) nên nước đã tràn các bờ bao, tường chắn xâm nhập gây ngập nặng cho khu vực. Do địa hình tự nhiên của khu vực chỉ đạt +1.0 m đến +1.4 m, có vị trí chỉ đạt +0.5m (khu vực nền nhà dân tại các lô số) nên khi triều đạt mức +1.82 m đã gây ngập với chiều sâu từ 40 cm đến 100 cm, đã ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân; đặc biệt là các hộ tầng trệt khu cư xá Thanh Đa (lô số).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, triều cường dâng cao gây ngập ở bán đảo Thanh Đa trong thời gian nói trên. Điển hình ngày 23.10, triều cường khiến đường Bình Quới ngập sâu. Nước từ sông Sài Gòn dâng cao, tràn qua bờ đê ồ ạt đổ vào khu dân cư. Trong nhiều con hẻm, nhà của người dân "chìm" trong nước. Người dân lấy bao cát, vách ngăn để chặn nhưng nước vẫn tràn vào nhà. Nhiều ngôi nhà ngập sâu trong nước đến nhiều giờ liền, thậm chí đến tận nửa đêm. Vì nhà ngập nước nên nhiều người phải tìm nơi khác "lánh nạn".

Điểm hình là ở hẻm 178, đường Bình Quới, nước ngập đến 1 m vào chiều 23.10 kéo dài đến hơn 0 giờ ngày 24.10. Thời điểm này, dù nước đã rút bớt nhưng mực nước trong hẻm vẫn ngập hơn đầu gối. Còn dãy trọ hẻm 314 đường Bình Quới cũng bị nước ngập kéo dài nhiều giờ. Thời điểm nửa đêm nhưng nhiều người thuê trọ không ngủ được vì nước ngập tràn vào phòng.

Nước tràn từ bờ kè vào gây ngập khu vực cư xá Thanh Đa trong đêm 24.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Phạm Tấn Hùng, nhà ở hẻm 178 cho biết đến tối 23.10, ông về nhà thì nước ngập lênh láng. Đồ đạc như tủ, nệm, bàn ghế đều chìm trong nước và không còn chỗ để ngả lưng.

Thời điểm 18 giờ ngày 24.10, triều cường đạt đỉnh, nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ kè khiến khu vực bán đảo Thanh Đa (TP.HCM) ngập sâu. Đoạn đường quanh khu cư xá Thanh Đa chìm trong biển nước, có nơi ngập hơn 1 m.

Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn tràn vào nhà người dân, các con hẻm và tầng trệt chung cư, người dân tất bật phải kê cao đồ đạc, dọn dẹp để chạy… "lũ". Xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải lội nước đến đầu gối. Có người bì bõm đẩy xe qua dòng nước chảy xiết. Đến khoảng 19 giờ, mức triều đạt đỉnh, khu vực ven bờ đê càng ngập sâu hơn.

Từ đó, nước cũng ngập đến tận trưa 25.10 vẫn chưa rút hết. Nhiều nhà dân và khu du lịch Bình Quới 2 vẫn chìm trong biển nước. Thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến khu du lịch Bình Quới 2. Nơi đây, triều cường đêm 24.10 đã làm vỡ bờ bao chắn cao 1,2 m và làm ngập 3.500 m2 khu du lịch. Hậu quả làm 34 phòng nghỉ, sân khấu, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao và nhiều phòng chức năng đều chìm trong "biển nước". Mọi hoạt động tại đây đều ngừng trệ, kéo dài hơn 1 tuần để khắc phục.

Nhà người dân bị ngập nước do triều cường từ chiều 24.10 đến rạng sáng 25.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Đối diện khu du lịch là khu đất số 580, đường Bình Quới có 5 căn nhà bị ngập kéo dài. Chị Quách Bảo Trâm cho biết tối 24.10, nước dâng rất bất ngờ nên chị không kịp trở tay. Mọi thứ bị nhấn chìm trong khoảng 15 phút. Đến khuya nhà vẫn trong cảnh ngập buộc mọi người phải di tản tìm nơi ngủ tạm. Có người ngủ ngay trên lề đường phía trước nhà. Đến trưa 25.10, cả gia đình phải dùng máy bơm nước, lau dọn nhà để trở lại cuộc sống bình thường.

Gần nhà số 580 là là nhà của bà Nguyễn Thị Nga cũng bị ngập từ chiều tối 24.10 cho đến trưa 25.10. Mọi sinh hoạt như nấu nướng, đi lại hay buôn bán đều trong cảnh ngập nước.

Người dân tại nhà số 580 bơm nước ra ngoài vì nước ngập vào trưa 25.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Khu du lịch Bình Quới 2 ngập đến 1 m, thiệt hại khá lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Đến đợt triều cường vượt lịch sử rằm tháng 9

Hôm 6.11 (17.9 âm lịch), đại diện Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết, triều cường ở TP.HCM 6.11 đã vượt lịch sử. Tại trạm Phú An, mực nước đỉnh triều là 1,78 m - cao hơn mức lịch sử 1,77 m vào năm 2019. Trước đó, kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch vừa qua, một số trạm đo cũng cho thấy mực nước đã bằng hoặc vượt lịch sử năm 2019. Đến kỳ triều cường rằm tháng 9, mực nước được dự báo vượt kỳ trước liền kề.

Tuy nhiên, từ ngày 5.11, triều cường tại bán đảo Thanh Đa đã khiến hầu hết các con đường ngập sâu. Người dân chật vật vì triều cường dâng cao, nước mênh mông khắp nơi. Những con hẻm trên đường Bình Quới biến thành sông. Như đã quen cảnh này, người dân chặn cửa, kê cao đồ đạc, cố gắng giữ cho sinh hoạt không bị đảo lộn.

Nhà ông Nguyễn Văn Hát (69 tuổi) là căn nhà thấp nhất trong hẻm 244 nên hầu như đợt triều cường nào nhà ông cũng "lãnh đủ" khi ngập tới đầu gối. "Gần 15 giờ là nước dâng, đỉnh điểm cao hơn 30 cm. Nhà tôi thấp nhất hẻm nên nước rút rất chậm, cả tuần cứ ngập lên ngập xuống. Năm nào cũng bị nhưng năm nay nặng nhất. Nước vô là tủ lạnh, tủ quần áo hư hết, ổ điện thấp là chập liền", ông Hát chia sẻ.

Mỗi khi nước rút, ông lại cặm cụi tát từng thau nước ra ngoài. Nhưng nước dâng nhanh, trong nhà và ngoài đường gần như ngang nhau nên nỗ lực này coi như vô vọng. Ông cho biết giờ làm chặn trước cửa chẳng còn tác dụng, chỉ giúp ngăn rác không trôi vào nhà.

Nhà ông Nguyễn Văn Hát ngập nước trong thời điểm triều cường vượt lịch sử trên bán đảo Thanh Đa ẢNH: THÁI HÒA

Giống nhiều hộ dân khác, ông Hát phải canh nước rút để tranh thủ dọn dẹp. Với ông, việc dọn sau ngập còn cực hơn cả chặn nước. "Khoảng 1 giờ sáng nước mới rút. Tôi tranh thủ lau nhà, dọn bùn đất cho sạch rồi mới dám ngủ. Hồi đầu còn siêng, còn dọn thường xuyên, chứ giờ ngập hoài, tôi cũng đành kệ", ông nói, tay chỉ vệt nước còn bám trên tường.

Để đối phó với đỉnh triều vượt lịch sử, UBND phường Bình Quới đã huy động lực lượng gia cố, đắp bao cát khu vực bờ kè các nơi nước dễ tràn vào. Sáng ngày 6.11, người dân ở khu đất 580 và khu du lịch Bình Quới 2 cũng bắt đầu xây kè bằng tường gạch chắn nước.

Tối ngày 6.11 (18.9 âm lịch) triều cường đạt mức vượt lịch sử nên khu bán đảo Thanh Đa ngập sâu. Khắp nơi trên bán đảo người dân đắp bao cát, vách ngăn chuẩn bị sống cùng với "lũ".

Đến tối 7.11, triều cường có dấu hiệu rút dần, cộng với việc gia cố bờ kè nên khu vực bán đảo đã dần bớt ngập. Nhà người dân, đường sá và các nơi khác ngập cục bộ, không nghiêm trọng. Nhiều người cho biết 'dễ thở' hơn so với những lần ngập trước kia.