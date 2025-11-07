Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Triều cường ở TP.HCM tiếp tục vượt báo động 3: Người dân cần lưu ý gì?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
07/11/2025 10:17 GMT+7

Triều cường ở TP.HCM hôm nay 7.11 tiếp tục vượt báo động 3, mực nước cao dự báo duy trì thêm 5 ngày nữa. Người dân cần lưu ý gì?

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đã đạt đỉnh trong kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch và ở mức rất cao - trên báo động 3 từ 0,17 - 0,28 m.

Hiện mực nước xuống chậm, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ngày 6.11 ở mức như sau: Nhà Bè 1,77 m, Phú An 1,78 m, Dầu Tiếng 2,64 m, Thủ Dầu Một 1,88 m.

Triều cường ở TP.HCM tiếp tục vượt báo động 3: Người dân cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

Triều cường ở TP.HCM tiếp tục duy trì vượt báo động tới ngày 11.11

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến 7 giờ sáng nay 7.11, mực nước cao nhất ngày tại các trạm của TP.HCM như sau: Nhà Bè 1,7 m, Phú An 1,68 m, Thủ Dầu Một 1,83 m...

Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng?

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn trong chiều nay sẽ xuống chậm so với hôm qua và còn duy trì ở mức cao. Từ ngày 8 - 11.11 mực nước xuống nhanh.

Mực nước đỉnh triều ngày 7.11 tại các trạm ở mức như sau: trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,70 - 1,74 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,1- 0,14 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều: 17-19 giờ. Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,8 - 1,85 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,2 - 0,25 m).

Mực nước cao nhất ngày tại các trạm ở mức trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11.11.

Đơn vị này cảnh báo, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.

Trước đó, ông Trần Nhân Nghĩa, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng những hoàn lưu bão Kalmaegi có thể tác động gây mưa lớn trên địa bàn TP.HCM. Sáng 6.11, triều cường ở TP.HCM đã vượt mức lịch sử năm 2019.

