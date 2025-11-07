Hơn 4 giờ 'sống' cùng triều cường vượt lịch sử trên đường Phạm Hữu Lầu, TP.HCM

Khoảng 16 giờ ngày 6.11, triều cường dâng cao, nước ngập bắt đầu bủa vây các con đường ở khu nam TP.HCM như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B…

Đường Phạm Hữu Lầu luôn là "điểm nóng" trong đợt triều cường dâng cao ở TP.HCM nhiều ngày qua. Tại đây, có nơi nơi nước ngập dâng cao hơn bánh xe máy, nhất là đoạn gần giao lộ đường Phạm Hữu Lầu - 15B - D1.

Trong đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch, đường Phạm Hữu Lầu luôn là "điểm nóng" ngập nước. Hôm 6.11, triều cường vượt lịch sử nên càng ngập nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Mực nước ngập rất sâu, kéo dài nhiều giờ liền, suốt đường Phạm Hữu Lầu ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người dân có nhà mặt tiền đường này tận dụng những dụng cụ có sẵn như: xô, chậu, vách để che chắn sóng nước ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 17 giờ 30 - 18 giờ 30, triều cường tại đây đạt đỉnh, khi mực nước dâng cao, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Trong suốt 4 giờ nước ngập do triều cường, hầu hết người đi xe máy phải dắt bộ. Một số người cho xe lên vỉa hè, đứng đợi suốt mấy tiếng. Có người vì công việc phải gồng mình đẩy xe giữa biển nước. Khoảng 20 giờ, dù triều cường đã rút dần nhưng đường Phạm Hữu Lầu vẫn còn ngập sâu.



Ngập nước suốt hơn 4 giờ do triều cường vượt lịch sử trên đường Phạm Hữu Lầu vào chiều tối 6.11

Phạm Thị Hoài Trâm, sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM cho biết phải đợi suốt gần 4 giờ trên vỉa hè đường Phạm Hữu Lầu mà chưa thể về dù nhà rất gần ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều người trong tình cảnh đậu xe, chân ngâm nước, mòn mỏi chờ nước rút ẢNH: PHẠM HỮU

Chị Dương Thị Hồng Vân (nhà số 70/3, đường Phạm Hữu Lầu) cho biết trong khoảng 3 năm nay nhà chị luôn bị bao vây bởi nước ngập do triều cường. Tuy nước không ngập vào nhà nhưng việc đi lại bên ngoài rất khó khăn ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Vũ Văn Hòa, nhân viên bảo vệ một cửa hàng tiện lợi cũng ngâm chân suốt nhiều giờ trong đêm ngập nước này. Ông cho biết dù nước ngập nhưng vẫn phải ngồi giữ xe cho khách, trên tay cầm tấm bìa carton để ngăn nước bắn làm ướt áo ẢNH: PHẠM HỮU

Đội chân ông Hòa ngâm nước suốt nhiều giờ trong đợt triều cường tối 6.11 ẢNH: PHẠM HỮU

Đối diện chỗ ông Hòa là nơi anh Nguyễn Đắc Vinh làm việc, anh cũng làm bảo vệ. Anh Vinh lúc thì ngồi lúc thì nằm trên xe máy từ 16 giờ đến gần 20 giờ. "4 ngày nay tôi đều nằm trên xe vì triều cường", anh Vinh nói ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, nhiều người thuê ba gác chở xe máy vượt qua điểm ngập trên đường Phạm Hữu Lầu ẢNH: PHẠM HỮU



