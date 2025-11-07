Hơn 4 giờ 'sống' cùng triều cường vượt lịch sử trên đường Phạm Hữu Lầu, TP.HCM

Chiều tối 6.11, đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Hưng, TP.HCM) ngập nặng do triều cường vượt lịch sử, người dân phải 'vật lộn' giữa biển nước nhiều giờ liền.
Khoảng 16 giờ ngày 6.11, triều cường dâng cao, nước ngập bắt đầu bủa vây các con đường ở khu nam TP.HCM như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B…
Đường Phạm Hữu Lầu luôn là "điểm nóng" trong đợt triều cường dâng cao ở TP.HCM nhiều ngày qua. Tại đây, có nơi nơi nước ngập dâng cao hơn bánh xe máy, nhất là đoạn gần giao lộ đường Phạm Hữu Lầu - 15B - D1.
Khoảng 17 giờ 30 - 18 giờ 30, triều cường tại đây đạt đỉnh, khi mực nước dâng cao, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.
Trong suốt 4 giờ nước ngập do triều cường, hầu hết người đi xe máy phải dắt bộ. Một số người cho xe lên vỉa hè, đứng đợi suốt mấy tiếng. Có người vì công việc phải gồng mình đẩy xe giữa biển nước. Khoảng 20 giờ, dù triều cường đã rút dần nhưng đường Phạm Hữu Lầu vẫn còn ngập sâu.
Ngập nước suốt hơn 4 giờ do triều cường vượt lịch sử trên đường Phạm Hữu Lầu vào chiều tối 6.11
