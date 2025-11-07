Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hơn 4 giờ 'sống' cùng triều cường vượt lịch sử trên đường Phạm Hữu Lầu, TP.HCM

Phạm Hữu
Phạm Hữu
07/11/2025 07:07 GMT+7

Chiều tối 6.11, đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Hưng, TP.HCM) ngập nặng do triều cường vượt lịch sử, người dân phải 'vật lộn' giữa biển nước nhiều giờ liền.

Khoảng 16 giờ ngày 6.11, triều cường dâng cao, nước ngập bắt đầu bủa vây các con đường ở khu nam TP.HCM như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B… 

Đường Phạm Hữu Lầu luôn là "điểm nóng" trong đợt triều cường dâng cao ở TP.HCM nhiều ngày qua. Tại đây, có nơi nơi nước ngập dâng cao hơn bánh xe máy, nhất là đoạn gần giao lộ đường Phạm Hữu Lầu - 15B - D1.

Gần 5 giờ sống cùng triều cường vượt lịch sử ở khu phía nam TP.HCM - Ảnh 1.

Trong đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch, đường Phạm Hữu Lầu luôn là "điểm nóng" ngập nước. Hôm 6.11, triều cường vượt lịch sử nên càng ngập nặng

ẢNH: PHẠM HỮU

Gần 5 giờ sống cùng triều cường vượt lịch sử ở khu phía nam TP.HCM - Ảnh 2.

Mực nước ngập rất sâu, kéo dài nhiều giờ liền, suốt đường Phạm Hữu Lầu

ẢNH: PHẠM HỮU

Gần 5 giờ sống cùng triều cường vượt lịch sử ở khu phía nam TP.HCM - Ảnh 3.

Một số người dân có nhà mặt tiền đường này tận dụng những dụng cụ có sẵn như: xô, chậu, vách để che chắn sóng nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 17 giờ 30 - 18 giờ 30, triều cường tại đây đạt đỉnh, khi mực nước dâng cao, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Trong suốt 4 giờ nước ngập do triều cường, hầu hết người đi xe máy phải dắt bộ. Một số người cho xe lên vỉa hè, đứng đợi suốt mấy tiếng. Có người vì công việc phải gồng mình đẩy xe giữa biển nước. Khoảng 20 giờ, dù triều cường đã rút dần nhưng đường Phạm Hữu Lầu vẫn còn ngập sâu.

Ngập nước suốt hơn 4 giờ do triều cường vượt lịch sử trên đường Phạm Hữu Lầu vào chiều tối 6.11

Gần 5 giờ sống cùng triều cường vượt lịch sử ở khu phía nam TP.HCM - Ảnh 4.

Phạm Thị Hoài Trâm, sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM cho biết phải đợi suốt gần 4 giờ trên vỉa hè đường Phạm Hữu Lầu mà chưa thể về dù nhà rất gần

ẢNH: PHẠM HỮU

Gần 5 giờ sống cùng triều cường vượt lịch sử ở khu phía nam TP.HCM - Ảnh 5.

Nhiều người trong tình cảnh đậu xe, chân ngâm nước, mòn mỏi chờ nước rút

ẢNH: PHẠM HỮU

Gần 5 giờ sống cùng triều cường vượt lịch sử ở khu phía nam TP.HCM - Ảnh 6.

Chị Dương Thị Hồng Vân (nhà số 70/3, đường Phạm Hữu Lầu) cho biết trong khoảng 3 năm nay nhà chị luôn bị bao vây bởi nước ngập do triều cường. Tuy nước không ngập vào nhà nhưng việc đi lại bên ngoài rất khó khăn

ẢNH: PHẠM HỮU

Gần 5 giờ sống cùng triều cường vượt lịch sử ở khu phía nam TP.HCM - Ảnh 7.

Ông Vũ Văn Hòa, nhân viên bảo vệ một cửa hàng tiện lợi cũng ngâm chân suốt nhiều giờ trong đêm ngập nước này. Ông cho biết dù nước ngập nhưng vẫn phải ngồi giữ xe cho khách, trên tay cầm tấm bìa carton để ngăn nước bắn làm ướt áo

ẢNH: PHẠM HỮU

Gần 5 giờ sống cùng triều cường vượt lịch sử ở khu phía nam TP.HCM - Ảnh 8.

Đội chân ông Hòa ngâm nước suốt nhiều giờ trong đợt triều cường tối 6.11

ẢNH: PHẠM HỮU

Gần 5 giờ sống cùng triều cường vượt lịch sử ở khu phía nam TP.HCM - Ảnh 9.

Đối diện chỗ ông Hòa là nơi anh Nguyễn Đắc Vinh làm việc, anh cũng làm bảo vệ. Anh Vinh lúc thì ngồi lúc thì nằm trên xe máy từ 16 giờ đến gần 20 giờ. "4 ngày nay tôi đều nằm trên xe vì triều cường", anh Vinh nói

ẢNH: PHẠM HỮU

Gần 5 giờ sống cùng triều cường vượt lịch sử ở khu phía nam TP.HCM - Ảnh 10.

Trong khi đó, nhiều người thuê ba gác chở xe máy vượt qua điểm ngập trên đường Phạm Hữu Lầu

ẢNH: PHẠM HỮU


Tin liên quan

Cảnh khu nam TP.HCM ngập sâu, triều cường vượt lịch sử nhìn từ trên cao

Cảnh khu nam TP.HCM ngập sâu, triều cường vượt lịch sử nhìn từ trên cao

Những hình ảnh ghi nhận thời điểm triều cường dâng cao có khả năng vượt mức lịch sử ở khu nam TP.HCM chiều nay 6.11.

Triều cường dâng cao chiều 5.11: Khu nam TP.HCM ngập nặng, giao thông hỗn loạn

TP.HCM tối nay: Triều cường vượt lịch sử, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Kalmaegi

Khám phá thêm chủ đề

Triều cường ngập nước dự báo thời tiết Đường Phạm Hữu Lầu Xe máy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận