TP.HCM tối nay: Triều cường vượt lịch sử, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Kalmaegi

Đại diện Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết, mực nước triều cường ở TP.HCM hôm nay 6.11 đã vượt lịch sử. Tại trạm Phú An, mực nước đỉnh triều là 1,78 m - cao hơn mức lịch sử 1,77 m vào năm 2019.

Trước đó, kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch vừa qua, một số trạm đo cũng cho thấy mực nước đã bằng hoặc vượt lịch sử năm 2019. Đến kỳ triều cường rằm tháng 9 này, mực nước được dự báo vượt kỳ trước liền kề.

Dự báo tối nay nước rút chậm vì mưa lớn kết hợp triều cường vượt lịch sử ẢNH: PHẠM HỮU

Tối nay 6.11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, hiện dải hội tụ nhiệt đới có vị trí 11 - 14 độ bắc và đang dịch dần lên phía bắc. Do vậy, từ đêm nay (6.11) đến ngày 8.11 thời tiết TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ mưa nhiều.

Riêng tối nay, TP.HCM có mưa lớn kết hợp triều cường nên sẽ ngập nhiều nơi, thời gian nước rút chậm. Dự báo thời tiết TP.HCM đêm nay và ngày mai có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Triều cường ở TP.HCM vượt lịch sử CSGT cảnh báo khẩn, người dân cần lưu ý

Kỳ triều cường rất cao ở TP.HCM

24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc nối với cơn bão Kalmaegi (bão số 13) có xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc. Khoảng đêm nay, bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Gió tây nam còn hoạt động trên các khu vực biển phía nam nhưng cường độ giảm dần.

Đường thành "sông" vì triều cường đạt đỉnh chiều nay 6.11 ẢNH: PHẠM HỮU

Dự báo thời tiết Nam bộ 24 giờ tới phổ biến nhiều mây. Đêm nay và ngày mai có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Riêng khu vực phía bắc Đồng Nai (Bình Phước cũ) và Lâm Đồng khả năng có mưa vừa, mưa lớn, có nơi mưa rất lớn.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Thời gian mưa nhiều sẽ tập trung chính trong đêm nay và sáng mai.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng lưu ý, mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm trong 1 - 2 ngày tới. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 6 - 7.11, ở mức rất cao. Người dân cần đề phòng mưa kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Từ 2 đến 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường yếu lệch đông trong khoảng ngày 8 - 9.11, sau có cường độ ổn định và suy yếu. Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung bộ hoạt động yếu dần. Trên các vùng biển phía nam, gió tây nam suy yếu, phổ biến gió nhẹ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 - 7 ngày tới có xu hướng giảm mây, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa lớn. Riêng ngày 8 - 9.11, từ chiều đến tối khả năng mưa còn duy trì ở mức độ nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.