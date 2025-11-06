TP.HCM: Ông Nguyễn Phước Lộc thăm nông dân làng mai Bình Lợi ảnh hưởng vì ngập nước

Hôm nay 6.11, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm lực lượng hỗ trợ xử lý ngập nước do triều cường và nông dân bị ảnh hưởng tại làng mai Bình Lợi, xã Bình Lợi.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các ban ngành địa phương đã đến khảo sát tại khu vực cống nơi đặt máy bơm nước trên đường Vườn Thơm

ẢNH: TRẦN KHA

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng các ban ngành địa phương đã đến khảo sát tại khu vực cống Kênh 4, Kênh 2 đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi - nơi lắp đặt các máy bơm chống ngập. Sau đó, đoàn trực tiếp thăm hỏi, lắng nghe ý kiến và trao đổi với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập do mưa lớn kết hợp triều cường thời gian qua.

Sau khi lắng nghe báo cáo và ý kiến người dân, ông Nguyễn Phước Lộc thay mặt lãnh đạo TP.HCM ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền xã Bình Lợi trong phối hợp với Hội Nông dân TP.HCM và các lực lượng như Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn số 20 (Công an TP.HCM)... các đơn vị liên quan kịp thời chống ngập, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc lưu ý, công tác ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, đòi hỏi các giải pháp bền vững, đồng bộ để thích ứng.

Ngoài ra, ông Lộc đề nghị Hội Nông dân TP.HCM chủ trì phối hợp rà soát tổng thể cùng địa phương, hỗ trợ với các sự cố vừa qua đối với người nông dân. Phó bí thư Thành ủy nhấn mạnh, địa phương cần lưu hơn vấn đề môi trường để phát triển bền vững.

Cơ quan chức năng xử lý chống ngập tại xã Bình Lợi ẢNH: TRẦN KHA

Trong ngày, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đã trao quà cho lực lượng hỗ trợ xử lý các điểm ngập nước do triều cường và nông dân bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Bình Lợi.

Nông dân TP.HCM lo lắng vì mai tết bị ngập nước

Theo báo cáo của UBND xã Bình Lợi, địa bàn có tổng diện tích đất tự nhiên 5.418 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 3.884,14 ha (71,69%). Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, với các cây trồng và vật nuôi tiêu biểu như mai vàng (606,6 ha), dừa (38,4 ha), gừng (27,88 ha), sen (35,4 ha), lúa (25,8 ha), cá thịt (98 ha) và cá kiểng (cá koi, 45,3 ha), bên cạnh các nghề sản xuất, buôn bán nhỏ lẻ.

Nhiều máy bơm đã hoạt động suốt tuần qua để chống ngập cho khu vực trồng mai xã Bình Lợi ẢNH: TRẦN KHA

Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao và xả lũ từ hồ Dầu Tiếng, nhiều hộ sản xuất nông nghiệp tại xã Bình Lợi bị ảnh hưởng, nhất là làng mai Bình Lợi tại ấp 1, 2, 3, 4.

Ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi cho biết, ấp 1 có khoảng 50 hộ với 40 ha trồng lúa và cá kiểng; ấp 3 và 4 có gần 500 ha chủ yếu trồng mai với 650 hộ dân. Hiện có 6 cống lắp máy bơm, nhưng nhiều thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng sau nhiều năm vận hành.

Khi ngập xảy ra, địa phương đã chủ động huy động lực lượng cùng người dân thực hiện đắp 500 m đê bao để ngăn nước tràn.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quà cho lực lượng hỗ trợ xử lý các điểm ngập do triều cường ẢNH: TRẦN KHA

Ngoài ra UBND xã đã phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 20 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ PC07 - Công an TP.HCM) và Xí nghiệp khai thác thủy lợi Hóc Môn - Bình Chánh tiến hành bố trí lực lượng bơm chống ngập cho các vườn mai ở các tuyến đường thuộc bờ trái và bờ phải kênh Tràm Lầy 1.

Theo đó, với khoảng 20 máy bơm đã hoạt động suốt tuần qua để chống ngập. Ngoài ra, lực lượng an ninh cơ sở cùng người dân tham gia nạo vét bùn đất, đắp đê. Đợt triều cường này đã khắc phục hơn 80% lượng nước ngập úng so với trước. Tuy nhiên, thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng thống kê.

Ông Nguyên cũng cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục gia cố, sửa chữa hệ thống thủy lợi, nâng cấp máy bơm. Ngoài ra, thành lập các đoàn, tổ nhóm để ghi nhận các thiệt hại của người dân để đề xuất, báo cáo giảm thuế cho các hộ bị ảnh hưởng hoặc đề xuất hỗ trợ vay ưu đãi để khôi phục sản xuất.

Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc Hợp tác xã Mai Vàng Bình Lợi, chia sẻ xã Bình Lợi nằm ở vùng trũng, những năm trước ngập ít hơn nhưng năm nay mưa lớn khiến diện tích mai ngập tăng cao.

Máy bơm cũ thường gặp sự cố, dẫn đến hiệu quả thấp. Ông Thiện dự báo tình trạng ngập theo chu kỳ sẽ kéo dài thêm khoảng một tháng nữa. Ông mong muốn địa phương và thành phố hỗ trợ máy bơm công suất lớn hơn tại các tuyến kênh, vì khu vực thiếu đê bao, nước mưa không thoát kịp.

Nông dân bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Bình Lợi nhận quà từ lãnh đạo thành phố ẢNH: TRẦN KHA

Anh Nguyễn Văn Thêm, Chi hội trưởng nông dân ấp 4, cũng là tổ trưởng cung ứng mai vàng xã Bình Lợi, cho biết gia đình anh canh tác 2 ha mai (khoảng 10.000 gốc).

"Từ đêm 23 triều cường lên, kết hợp mưa lớn nên nước dâng rất cao. Những hộ dân trồng mai ngập sâu có chỗ trên 40 cm, ruộng ngập thấp nhất cũng 20 cm. Mai ngập mất gốc hết. Nhiều gốc mai bị úng rễ", anh Thêm thở dài.

Anh Thêm cũng chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ từ đoàn thể địa phương và đơn vị quản lý nước, với máy bơm công suất lớn, tình hình đã khắc phục trong hai ngày. Tuy nhiên, mưa tiếp diễn nên người dân vẫn phải duy trì bơm nước để tránh tái ngập.