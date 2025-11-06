Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cảnh khu nam TP.HCM ngập sâu, triều cường vượt lịch sử nhìn từ trên cao

Phạm Hữu
Phạm Hữu
06/11/2025 18:02 GMT+7

Những hình ảnh ghi nhận thời điểm triều cường dâng cao có khả năng vượt mức lịch sử ở khu nam TP.HCM chiều nay 6.11.

Khoảng 16 giờ hôm nay 6.11, các con đường ở khu nam TP.HCM như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B… đã bắt đầu bị ngập nước do triều cường dâng cao.

Cụ thể, trên đường Trần Xuân Soạn (đoạn cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận) nước từ phía sông Sài Gòn tràn lên khắp mặt đường. Như mọi lần triều cường, đoạn ngập này sâu, kéo dài khoảng 400 m.

Trên đường Huỳnh Tấn Phát vào lúc 16 giờ 30, nước từ các miệng cống tràn. Đoạn ngập nặng nằm tại khu vực gần cầu Phú Mỹ và giao lộ Huỳnh Tấn Phát – Phú Thuận. Triều cường dân trùng với giờ tan tầm, người dân đi lại khó khăn.

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 1.

Khoảng 16 giờ 30, nước từ Kênh Tẻ tràn vào đường Trần Xuân Soạn

ẢNH: PHẠM HỮU

Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng?

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 2.

Dù nước triều cường chưa đạt đỉnh nhưng đường Trần Xuân Soạn đã ngập rất nặng

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 3.

Thời điểm 17 giờ, đường Phạm Hữu Lầu gần như biến thành sông

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 4.

Toàn tuyến đường Phạm Hữu Lầu đã bị ngập nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 5.

Nhìn từ trên cao tuyến đường Phạm Hữu Lầu mênh mông nước do triều cường dâng cao chiều 6.11

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 6.

Điểm ngập sâu nhất của đường Phạm Hữu Lầu nằm gần giao lộ 15B và D1

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 7.

Thời điểm 17 giờ chưa phải là giờ cao điểm đi lại của người dân mà nhiều người đã rất khó khăn khi di chuyển

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11

Khoảng 17 giờ, đường Phạm Hữu Lầu bắt đầu ngập sâu và sau đó nước dâng ngày một nhiều hơn. Dù chưa đạt đỉnh triều nhưng có nơi mực nước đã cao hơn bánh xe máy, người đi đường rất chật vật.

Trong khi đó, các con đường giao với Phạm Hữu Lầu như 15B và D1 cũng trong tình trạng ngập sâu, nước dâng cao.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, hình ảnh triều cường dâng cao ở khu nam TP.HCM.

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 8.

Đoạn đường D1 dẫn vào khu chung cư Era Town bị ngập sâu

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 9.

Nước ngập "bao trọn" cả con đường D1 và tràn lên vỉa hè

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 10.

Suốt tuyến đường D1 bị ngập nước do triều cường

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh triều cường vượt lịch sử ở khu nam TP.HCM nhìn từ trên cao chiều 6.11 - Ảnh 11.

Tại khu dân cư nằm gần Trường tiểu học Phạm Hữu Lầu, sát với Rạch Đĩa hầu bị nước bao vây

ẢNH: PHẠM HỮU


