Cảnh khu nam TP.HCM ngập sâu, triều cường vượt lịch sử nhìn từ trên cao

Khoảng 16 giờ hôm nay 6.11, các con đường ở khu nam TP.HCM như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B… đã bắt đầu bị ngập nước do triều cường dâng cao.
Cụ thể, trên đường Trần Xuân Soạn (đoạn cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận) nước từ phía sông Sài Gòn tràn lên khắp mặt đường. Như mọi lần triều cường, đoạn ngập này sâu, kéo dài khoảng 400 m.
Trên đường Huỳnh Tấn Phát vào lúc 16 giờ 30, nước từ các miệng cống tràn. Đoạn ngập nặng nằm tại khu vực gần cầu Phú Mỹ và giao lộ Huỳnh Tấn Phát – Phú Thuận. Triều cường dân trùng với giờ tan tầm, người dân đi lại khó khăn.
Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng?
Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11
Khoảng 17 giờ, đường Phạm Hữu Lầu bắt đầu ngập sâu và sau đó nước dâng ngày một nhiều hơn. Dù chưa đạt đỉnh triều nhưng có nơi mực nước đã cao hơn bánh xe máy, người đi đường rất chật vật.
Trong khi đó, các con đường giao với Phạm Hữu Lầu như 15B và D1 cũng trong tình trạng ngập sâu, nước dâng cao.
Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, hình ảnh triều cường dâng cao ở khu nam TP.HCM.
Bình luận (0)