Cảnh khu nam TP.HCM ngập sâu, triều cường vượt lịch sử nhìn từ trên cao

Khoảng 16 giờ hôm nay 6.11, các con đường ở khu nam TP.HCM như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B… đã bắt đầu bị ngập nước do triều cường dâng cao.

Cụ thể, trên đường Trần Xuân Soạn (đoạn cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận) nước từ phía sông Sài Gòn tràn lên khắp mặt đường. Như mọi lần triều cường, đoạn ngập này sâu, kéo dài khoảng 400 m.

Trên đường Huỳnh Tấn Phát vào lúc 16 giờ 30, nước từ các miệng cống tràn. Đoạn ngập nặng nằm tại khu vực gần cầu Phú Mỹ và giao lộ Huỳnh Tấn Phát – Phú Thuận. Triều cường dân trùng với giờ tan tầm, người dân đi lại khó khăn.

Khoảng 16 giờ 30, nước từ Kênh Tẻ tràn vào đường Trần Xuân Soạn ẢNH: PHẠM HỮU

Dù nước triều cường chưa đạt đỉnh nhưng đường Trần Xuân Soạn đã ngập rất nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm 17 giờ, đường Phạm Hữu Lầu gần như biến thành sông ẢNH: PHẠM HỮU

Toàn tuyến đường Phạm Hữu Lầu đã bị ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Nhìn từ trên cao tuyến đường Phạm Hữu Lầu mênh mông nước do triều cường dâng cao chiều 6.11 ẢNH: PHẠM HỮU

Điểm ngập sâu nhất của đường Phạm Hữu Lầu nằm gần giao lộ 15B và D1 ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm 17 giờ chưa phải là giờ cao điểm đi lại của người dân mà nhiều người đã rất khó khăn khi di chuyển ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 17 giờ, đường Phạm Hữu Lầu bắt đầu ngập sâu và sau đó nước dâng ngày một nhiều hơn. Dù chưa đạt đỉnh triều nhưng có nơi mực nước đã cao hơn bánh xe máy, người đi đường rất chật vật.

Trong khi đó, các con đường giao với Phạm Hữu Lầu như 15B và D1 cũng trong tình trạng ngập sâu, nước dâng cao.

Đoạn đường D1 dẫn vào khu chung cư Era Town bị ngập sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Nước ngập "bao trọn" cả con đường D1 và tràn lên vỉa hè ẢNH: PHẠM HỮU

Suốt tuyến đường D1 bị ngập nước do triều cường ẢNH: PHẠM HỮU

Tại khu dân cư nằm gần Trường tiểu học Phạm Hữu Lầu, sát với Rạch Đĩa hầu bị nước bao vây ẢNH: PHẠM HỮU



