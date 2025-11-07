Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Triều cường ngày 7.11 ở TP.HCM: Bán đảo Thanh Đa bớt ám ảnh cảnh ngập nước

Phạm Hữu
07/11/2025 20:43 GMT+7

Chiều tối 7.11, dù triều cường dâng cao nhưng khu bán đảo Thanh Đa (TP.HCM) không còn ngập nặng như trước. Người dân nói 'đỡ ám ảnh nước ngập', việc đi lại dễ dàng hơn nhiều.

Theo ghi nhận vào lúc 18 giờ, nước bắt đầu từ sông Sài Gòn tràn vào khu vực bên trong bán đảo Thanh Đa. Ngay sau đó, đường Bình Quới ngập ở một số đoạn. Khu vực trước Trường tiểu học Bình Thới Tây và trước Thánh thất Bình Thạnh cũng ngập.

"Rốn" ngập sâu nhất do triều cường là đoạn đường dẫn vào khu du lịch Bình Quới 2. Tại đây, nước cao tới nửa bánh xe máy. Tuy vậy, tình trạng nước tràn vào nhà người dân đã giảm hẳn so với vài ngày trước đây.

Triều cường ngày 7 . 11 Tại bán đảo Thanh Đa: Ngập nước giảm , người dân nhẹ nhõm hơn - Ảnh 1.

Khoảng 18 giờ triều cường bắt đầu tràn từ sông Sài Gòn vào đường Bình Quới

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường ngày 7 . 11 Tại bán đảo Thanh Đa: Ngập nước giảm , người dân nhẹ nhõm hơn - Ảnh 2.

Hôm nay, triều cường dâng cao nhưng nước ngập trên mặt đường Bình Quới giảm hẳn so với những ngày trước đây

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường ngày 7 . 11 Tại bán đảo Thanh Đa: Ngập nước giảm , người dân nhẹ nhõm hơn - Ảnh 3.

Phía trước khu du lịch Bình Quới 3, mực nước thấp, chỉ mấp mé tới vỉa hè

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường ngày 7 . 11 Tại bán đảo Thanh Đa: Ngập nước giảm , người dân nhẹ nhõm hơn - Ảnh 4.

Dù nước ngập nhưng việc đi lại của người dân tại đường Bình Quới vẫn diễn ra bình thường

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường ngày 7 . 11 Tại bán đảo Thanh Đa: Ngập nước giảm , người dân nhẹ nhõm hơn - Ảnh 5.

Nhiều nhà mặt tiền đường Bình Quới không còn cảnh nước tràn vào nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy nhiên, dù nước tràn lên mặt đường nhưng mực nước khá thấp, nơi cao nhất chưa tới nửa bánh xe máy. Ở một số nhà dân đã đắp sẵn bao cát, dùng vách chống ngập nhưng nước chỉ xấp xỉ ở mặt đường, không ngập tràn vào nhà. Trong khi đó, tình hình giao thông đi lại của người dân đã bớt khó khăn. Dù xe lội nước nhưng rất hiếm có xe máy bị chết máy, phải đẩy bộ.

Đoạn bờ kè gần cư xá Thanh Đa bị ngập nhẹ. Ở đây, những ngày qua, lực lượng chức năng đã gia cố bờ kè bằng bao cát nên không còn tình trạng nước chảy tràn ào ạt như trước kia.

Khoảng 19 giờ, triều cường đạt đỉnh nhưng tình hình ngập nước không quá nghiêm trọng. 

Triều cường ngày 7 . 11 Tại bán đảo Thanh Đa: Ngập nước giảm , người dân nhẹ nhõm hơn - Ảnh 6.

Tuy nhiên, khu vực ngập sâu nhất trên đường Bình Quới là đoạn dẫn vào khu du lịch Bình Quới 2

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường ngày 7 . 11 Tại bán đảo Thanh Đa: Ngập nước giảm , người dân nhẹ nhõm hơn - Ảnh 7.

Người dân đắp bao cát để ngăn nước tràn vào sân nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường ngày 7 . 11 Tại bán đảo Thanh Đa: Ngập nước giảm , người dân nhẹ nhõm hơn - Ảnh 8.

Đoạn ngập tại khu vực này kéo dài khoảng 300 m

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường ngày 7 . 11 Tại bán đảo Thanh Đa: Ngập nước giảm , người dân nhẹ nhõm hơn - Ảnh 9.

Đến 19 giờ 30, triều cường đã rút bớt. Tình trạng ngập ở khu vực Thanh Đa hôm nay 7.11 không nghiêm trọng như những ngày trước

ẢNH: PHẠM HỮU

