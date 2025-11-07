Triều cường ngày 7.11 ở TP.HCM: Bán đảo Thanh Đa bớt ám ảnh cảnh ngập nước

Theo ghi nhận vào lúc 18 giờ, nước bắt đầu từ sông Sài Gòn tràn vào khu vực bên trong bán đảo Thanh Đa. Ngay sau đó, đường Bình Quới ngập ở một số đoạn. Khu vực trước Trường tiểu học Bình Thới Tây và trước Thánh thất Bình Thạnh cũng ngập.

"Rốn" ngập sâu nhất do triều cường là đoạn đường dẫn vào khu du lịch Bình Quới 2. Tại đây, nước cao tới nửa bánh xe máy. Tuy vậy, tình trạng nước tràn vào nhà người dân đã giảm hẳn so với vài ngày trước đây.

Khoảng 18 giờ triều cường bắt đầu tràn từ sông Sài Gòn vào đường Bình Quới ẢNH: PHẠM HỮU

Hôm nay, triều cường dâng cao nhưng nước ngập trên mặt đường Bình Quới giảm hẳn so với những ngày trước đây ẢNH: PHẠM HỮU

Phía trước khu du lịch Bình Quới 3, mực nước thấp, chỉ mấp mé tới vỉa hè ẢNH: PHẠM HỮU

Dù nước ngập nhưng việc đi lại của người dân tại đường Bình Quới vẫn diễn ra bình thường ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều nhà mặt tiền đường Bình Quới không còn cảnh nước tràn vào nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy nhiên, dù nước tràn lên mặt đường nhưng mực nước khá thấp, nơi cao nhất chưa tới nửa bánh xe máy. Ở một số nhà dân đã đắp sẵn bao cát, dùng vách chống ngập nhưng nước chỉ xấp xỉ ở mặt đường, không ngập tràn vào nhà. Trong khi đó, tình hình giao thông đi lại của người dân đã bớt khó khăn. Dù xe lội nước nhưng rất hiếm có xe máy bị chết máy, phải đẩy bộ.

Đoạn bờ kè gần cư xá Thanh Đa bị ngập nhẹ. Ở đây, những ngày qua, lực lượng chức năng đã gia cố bờ kè bằng bao cát nên không còn tình trạng nước chảy tràn ào ạt như trước kia.

Khoảng 19 giờ, triều cường đạt đỉnh nhưng tình hình ngập nước không quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khu vực ngập sâu nhất trên đường Bình Quới là đoạn dẫn vào khu du lịch Bình Quới 2 ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân đắp bao cát để ngăn nước tràn vào sân nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Đoạn ngập tại khu vực này kéo dài khoảng 300 m ẢNH: PHẠM HỮU