Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay

Di chuyển qua đường Hồ Học Lãm sáng nay 12.11 để đi làm, nhìn cảnh nước ngập lênh láng, anh Quí cho biết đã quá quen thuộc. "Mỗi lần mưa lớn là đoạn đường này lại ngập, nước rút chậm. Sáng nay đi làm mình bỏ giày vào túi riêng, mang dép cho chắc. Chạy xe qua mấy đoạn ngập cũng cẩn thận, lỡ té là tắm nước đen", anh cho biết