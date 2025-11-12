Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay

Cao An Biên
Cao An Biên
12/11/2025 09:24 GMT+7

Sau cơn mưa sáng nay 12.11, nước ngập lênh láng trên nhiều tuyến đường ở phường An Lạc vốn được xem là phường lún nhanh nhất TP.HCM. Người dân chật vật di chuyển, mưu sinh giữa dòng nước đen ngòm.

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 12.11, TP.HCM có mưa lớn. Một số tuyến đường ở phường lún nhanh nhất TP.HCM - phường An Lạc như Hồ Học Lãm, đường số 7 và một số tuyến đường trong khu dân cư chịu cảnh ngập sâu, lênh láng nước.

Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay- Ảnh 1.

Sau cơn mưa sáng nay, đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc) mênh mông "biển nước" đen ngòm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay- Ảnh 2.

Một số đoạn đường ngập sâu, người dân chật vật di chuyển, mưu sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay- Ảnh 3.

Shipper di chuyển qua đoạn ngập giao hàng sáng sớm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay- Ảnh 4.

Di chuyển qua đường Hồ Học Lãm sáng nay 12.11 để đi làm, nhìn cảnh nước ngập lênh láng, anh Quí cho biết đã quá quen thuộc. "Mỗi lần mưa lớn là đoạn đường này lại ngập, nước rút chậm. Sáng nay đi làm mình bỏ giày vào túi riêng, mang dép cho chắc. Chạy xe qua mấy đoạn ngập cũng cẩn thận, lỡ té là tắm nước đen", anh cho biết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay- Ảnh 5.

Nhiều xe hàng rong ế ẩm, vắng khách vì ngập

ẢNH: CAO AN BIÊN

Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay- Ảnh 6.

[CLIP]: Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nhiều đường ngập lênh láng sau cơn mưa sáng nay 12.11

Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay- Ảnh 7.

Nhiều người di chuyển qua đường số 7 cũng chịu chung cảnh lội nước khi sau mưa tuyến đường này ngập sâu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay- Ảnh 8.

Dòng nước đen ngòm khiến nhiều người ám ảnh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay- Ảnh 9.

Theo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, giai đoạn 2005 - 2017, TP.HCM bị lún trung bình gần 2 cm mỗi năm, tổng cộng hơn 23 cm. Riêng phường An Lạc - phường lún nhanh nhất TP.HCM tới 81 cm, gấp 3 lần trung bình toàn TP.HCM. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng bởi sụt lún tại TP.HCM ước tính 239 km2

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

TP.HCM đang chìm nhanh thứ 2 thế giới: Những vùng nào sụt lún mạnh nhất?

Tin liên quan

Triều cường ở TP.HCM dâng cao trong đêm: Đường Trần Xuân Soạn 'thành sông', mênh mông nước

Triều cường ở TP.HCM dâng cao trong đêm: Đường Trần Xuân Soạn 'thành sông', mênh mông nước

Chiều tối 7.11, triều cường ở TP.HCM dâng cao, khiến nhiều tuyến đường như Trần Xuân Soạn, Đào Trí, Gò Ô Môi... mênh mông nước, người dân chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu.

Triều cường ngày 7.11 ở TP.HCM: Bán đảo Thanh Đa bớt ám ảnh cảnh ngập nước

Hơn 4 giờ 'sống' cùng triều cường vượt lịch sử trên đường Phạm Hữu Lầu, TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

phường lún nhanh nhất tp.hcm Phường An Lạc đường Hồ Học Lãm thời tiết sài gòn sáng nay dự báo thời tiết thời tiết TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận