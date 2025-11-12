Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nước ngập lênh láng nhiều đường sau cơn mưa sáng nay

Sau cơn mưa sáng nay 12.11, nước ngập lênh láng trên nhiều tuyến đường ở phường An Lạc vốn được xem là phường lún nhanh nhất TP.HCM. Người dân chật vật di chuyển, mưu sinh giữa dòng nước đen ngòm.
Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 12.11, TP.HCM có mưa lớn. Một số tuyến đường ở phường lún nhanh nhất TP.HCM - phường An Lạc như Hồ Học Lãm, đường số 7 và một số tuyến đường trong khu dân cư chịu cảnh ngập sâu, lênh láng nước.
[CLIP]: Phường lún nhanh nhất TP.HCM: Nhiều đường ngập lênh láng sau cơn mưa sáng nay 12.11
