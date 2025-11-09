Phường lún nhanh nhất TP.HCM 'chìm' gần 1 mét: Nhiều nhà dân nứt tường, vỡ nền

Theo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, giai đoạn 2005 - 2017, TP.HCM bị lún trung bình gần 2 cm mỗi năm, tổng cộng hơn 23 cm. Riêng phường An Lạc - phường lún nhanh nhất TP.HCM tới 81 cm, gấp 3 lần trung bình toàn TP.HCM. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng bởi sụt lún tại TP.HCM ước tính 239 km2.

Theo ông Lê Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), nguyên nhân nền đất yếu nên việc lún sụt theo thời gian là điều khó tránh khỏi.

Sụt lún gây vỡ nền trong nhà bà Ngọc Anh trên đường Ngô Y Linh (phường An Lạc, TP.HCM) ẢNH: THANH MAI

Người dân phường lún nhanh nhất TP.HCM sống bất an

Chiều 8.11, phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận tại phường An Lạc, tình trạng nhà dân thấp hơn mặt đường, tường nứt, nền nghiêng xuất hiện nhiều... khiến cuộc sống người dân bất an.

Nhiều tuyến đường như Lê Cơ, 2A, Kinh Dương Vương, Ngô Y Linh, Hồ Học Lãm…, bị ảnh hưởng nặng.

Nền nhà người dân xuất hiện nhiều vết nứt lớn sau các đợt sụt lún kéo dài tại phường An Lạc ẢNH: THANH MAI

Trên đường Lê Cơ, hàng loạt ngôi nhà đã phải nâng nền, có nơi cao hơn mặt đường đến nửa mét; thậm chí chủ nhà còn xây thêm bậc thang để thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, theo người dân, đây chỉ là giải pháp tạm bợ vì hiện tượng tường nứt, nền nhà nghiêng vẫn tiếp diễn.

Tại đường 2A, nhà bà Nguyễn Thị Bích Túy xuất hiện nhiều vết nứt to chạy dọc chân tường, do mặt đường lún sâu. Bà phải dùng gạch che tạm để ngăn rác và nước tràn vào nhà.

Sống ở phường An Lạc lún nhanh nhất TP.HCM, bà Túy (ở đường 2A) phải dùng các miếng gạch để lấp lại khe hở ẢNH: THANH MAI

Kế bên, nhà bà Trương Thị Đào cũng rơi vào cảnh tương tự. "Nhà ai ở đây cũng từng sửa vài lần. Đường thì cứ lún dần, nhà lại cao dần, giờ tôi còn phải tính chuyện nâng nền tiếp", bà Đào ngao ngán.

Dọc đường số 2 (phường An Lạc), nhiều hộ dân phải thường xuyên trám lại các khe hở ở bậc tam cấp và vết nứt trên tường. Ông Trương Văn Luyến nói: "Năm nào cũng lún, cứ mưa xuống là lún. Tôi tính mỗi năm đường thấp đi gần 1 tấc. Khi thấy chân tường nứt rộng ra, người dân lại phải sửa, mỗi lần tốn vài triệu đồng".

Tình trạng sụt lún gây vỡ nền, tường xung quanh chung cư Lý Chiêu Hoàng (đường số 2, phường An Lạc) ẢNH: THANH MAI

Bà Ngọc Anh (ở đường Ngô Y Linh, phường An Lạc) cho biết, trong căn nhà bà thuê xuất hiện hố sụt lún khoảng 1 tháng nay, bà tính thuê thợ sửa lại nền. "Tình trạng nứt, lún này xuất hiện dọc theo các dãy nhà trọ. Riêng cái hố trong nhà tôi thường có chuột bò lên", bà nói.

Chợ ngập nước, tiểu thương buôn bán ế ẩm

Tại khu vực chợ khu phố 2 (ở đường Hồ Học Lãm), cứ đến mùa mưa hay triều cường là nước lại tràn ngập đường. Tiểu thương phải kê hàng lên cao, xây bậc tam cấp và tường gạch chắn nước.

Ông Tô Quốc Định, sống ở đây hơn 20 năm cho biết: "Mấy hôm nay tầm 7 giờ nước đã lên, 17 giờ lại dâng tiếp. Nước đen ngòm, hôi thối, nên người dân ngại đến chợ".

Tiểu thương ở phường An Lạc ngán ngẩm mỗi lần mưa và triều cường ẢNH: THANH MAI

Trước cửa hàng của bà Lụa, bậc thềm cũng được xây cao để ngăn nước, hàng hóa kê lên kệ nhằm tránh hư hại. Nhưng khi mưa lớn, nước vẫn tràn vào làm ướt, hỏng đồ đạc.

"Nước ở đây bốc mùi hôi từ cống nên tôi phải đeo khẩu trang suốt. Buôn bán ngày càng khó, tiền mặt bằng phải bù lỗ, vài năm nữa tôi phải nghỉ thôi", bà Lụa thở dài.

Trường học, công trình công cộng cũng sụt lún

Không chỉ nhà dân, trường học, Trung tâm Văn hóa thể thao phường An Lạc cũng không tránh khỏi tình trạng sụt lún, khi phần chân tường đã xuất hiện các vết nứt lớn do nền đất lún xuống. Bên trong các khe nứt là rác thải, vải vụn và đất đá bị cuốn vào, tích tụ theo thời gian.

Các vết nứt, lún ở Trung tâm Văn hóa thể thao phường An Lạc (ở đường Kinh Dương Vương, TP.HCM) ẢNH: THANH MAI

Theo quan sát của phóng viên, xung quanh vết nứt có nơi sâu gần bằng một bậc thềm. Thậm chí, cột trụ cũng bị "nứt toác" gần gang tay.

Tường nứt bằng gang tay ở phường An Lạc ẢNH: THANH MAI

Không chỉ phường An Lạc, năm 2016, Chính phủ yêu cầu tiếp tục quan trắc sụt lún phục vụ quy hoạch và đo lặp thủy chuẩn hạng II. Kết quả giai đoạn từ 2005 - 2015, lún tập trung tại các khu vực địa giới hành chính cũ gồm: huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, thành phố Thủ Đức, huyện Nhà Bè, quận 8, quận 7, quận 2, quận 12.

Người dân sống tại các con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ) không còn lạ gì với cảnh triều cường dâng ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm 2019, ngoài các vùng lún đã công bố, còn xuất hiện lún cục bộ trong 12 năm tại huyện Củ Chi cũ có nơi lún 52,2 cm, huyện Hóc Môn cũ lún 23,6 cm và quận 9 cũ lún 25,3 cm.