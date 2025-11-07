Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường lún nhanh nhất TP.HCM 'chìm' gần 1 mét, lãnh đạo nói gì?

Uyển Nhi - Vũ Phượng
07/11/2025 08:40 GMT+7

Phường An Lạc ghi nhận là phường lún nhanh nhất TP.HCM, tới 81 cm. Lãnh đạo phường nêu giải pháp kiểm soát nước ngầm và tránh sụt lún lan rộng.

Nền đất yếu khiến phường lún nhanh nhất TP.HCM

Chiều 6.11, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Lê Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND phường An Lạc - phường lún nhanh nhất TP.HCM, cho biết địa bàn phường có nền đất yếu nên khó tránh khỏi độ lún.

Theo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, giai đoạn 2005 - 2017, TP.HCM lún trung bình gần 2 cm mỗi năm, tổng cộng hơn 23 cm, với nhiều khu vực vượt 10 cm mỗi 10 năm.

Riêng phường An Lạc được xác định là điểm lún nhanh nhất TP.HCM, với mức hạ địa chất tới 81 cm và gấp 3 lần trung bình toàn TP.HCM. Tổng diện tích bị hạ thấp địa chất toàn thành phố hiện ước tính 239 km2.

Theo ông Nhựt, mặc dù có độ lún theo thời gian, các công trình trên địa bàn phường An Lạc vẫn đảm bảo chất lượng. Trước đây, quận Bình Tân cũ đã sửa chữa, nâng nền những công trình bị ảnh hưởng.

Phường lún nhanh nhất TP.HCM 'chìm' gần 1 mét, lãnh đạo nói gì?- Ảnh 1.

Phường An Lạc ghi nhận là phường lún nhanh nhất TP.HCM. Ông Lê Minh Nhựt nêu giải pháp kiểm soát nước ngầm và tránh sụt lún lan rộng

ẢNH: UYỂN NHI

2 giải pháp giảm độ lún tại phường An Lạc

Phó chủ tịch UBND phường An Lạc thông tin có 2 giải pháp để giảm độ lún tại phường An Lạc. Đầu tiên là kiểm soát đất nền, gia cố cọc, thay lớp đất yếu bằng các vật liệu có cường độ cao hơn, như cát...

Giải pháp thứ hai liên quan đến quy hoạch quản lý đô thị, kiểm soát mực nước ngầm. Theo ông Nhựt, hiện nay trên địa bàn phường An Lạc không còn khai thác nước ngầm.

Đồng thời, phường An Lạc dự kiến quy hoạch xây dựng theo nền địa chất. Những khu vực đất yếu sẽ không bố trí nhà cao tầng, các công trình lớn để tránh làm gia tăng độ lún. Ông Nhựt cho hay, tốc độ lún ở phường An Lạc đã chậm lại.

Tin liên quan

TP.HCM 'đang chìm' nhanh thứ 2 thế giới

TP.HCM 'đang chìm' nhanh thứ 2 thế giới

Tình trạng sụt lún nền đất ở TP.HCM diễn ra liên tục từ năm 1990, với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 100 cm.

Khám phá thêm chủ đề

phường lún nhanh nhất tp.hcm TP.HCM lún đất tp.hcm phường An Lạc Bình Tân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận