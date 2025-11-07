Phường lún nhanh nhất TP.HCM 'chìm' gần 1 mét, lãnh đạo nói gì?

Nền đất yếu khiến phường lún nhanh nhất TP.HCM

Chiều 6.11, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Lê Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND phường An Lạc - phường lún nhanh nhất TP.HCM, cho biết địa bàn phường có nền đất yếu nên khó tránh khỏi độ lún.

Theo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, giai đoạn 2005 - 2017, TP.HCM lún trung bình gần 2 cm mỗi năm, tổng cộng hơn 23 cm, với nhiều khu vực vượt 10 cm mỗi 10 năm.

Riêng phường An Lạc được xác định là điểm lún nhanh nhất TP.HCM, với mức hạ địa chất tới 81 cm và gấp 3 lần trung bình toàn TP.HCM. Tổng diện tích bị hạ thấp địa chất toàn thành phố hiện ước tính 239 km2.

Theo ông Nhựt, mặc dù có độ lún theo thời gian, các công trình trên địa bàn phường An Lạc vẫn đảm bảo chất lượng. Trước đây, quận Bình Tân cũ đã sửa chữa, nâng nền những công trình bị ảnh hưởng.

Phường An Lạc ghi nhận là phường lún nhanh nhất TP.HCM. Ông Lê Minh Nhựt nêu giải pháp kiểm soát nước ngầm và tránh sụt lún lan rộng

ẢNH: UYỂN NHI

2 giải pháp giảm độ lún tại phường An Lạc

Phó chủ tịch UBND phường An Lạc thông tin có 2 giải pháp để giảm độ lún tại phường An Lạc. Đầu tiên là kiểm soát đất nền, gia cố cọc, thay lớp đất yếu bằng các vật liệu có cường độ cao hơn, như cát...

Giải pháp thứ hai liên quan đến quy hoạch quản lý đô thị, kiểm soát mực nước ngầm. Theo ông Nhựt, hiện nay trên địa bàn phường An Lạc không còn khai thác nước ngầm.

Đồng thời, phường An Lạc dự kiến quy hoạch xây dựng theo nền địa chất. Những khu vực đất yếu sẽ không bố trí nhà cao tầng, các công trình lớn để tránh làm gia tăng độ lún. Ông Nhựt cho hay, tốc độ lún ở phường An Lạc đã chậm lại.