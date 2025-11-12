Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 12.11: Mưa trên diện rộng ở nhiều phường, xã

Phạm Hữu
Phạm Hữu
12/11/2025 07:06 GMT+7

Hôm nay 12.11, theo dự báo thời tiết TP.HCM trong 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên toàn bộ các phường, xã.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, dự báo thời tiết TP.HCM trong 3 giờ qua hình thế gây mưa giông, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, hội tụ gió yếu tồn tại trên khu vực.

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây giông đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các phường/xã: Cát Lái, Bình Trưng, Long Hương, Bà Rịa, Tân Hải, Phước Thắng, Tân Phước, Tam Long, Long Trường, Long Phước, Long Bình...

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 12.11: Mưa trên diện rộng ở nhiều phường, xã - Ảnh 1.

Sáng 12.11, ở TP.HCM có mưa ở nhiều nơi

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo dự báo thời tiết TP.HCM, khả năng trong từ 30 phút đến 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã. Trong đó có khu vực trung tâm TP.HCM và các phường Cát Lái, Bình Trưng, Long Trường, Long Phước, Long Bình…

Lượng mưa phổ biến từ 8 – 40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 – 17 m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Thời tiết ngày 12.11: Vì sao TP.HCM mưa giông sáng sớm? | Biển Đông có thể đón thêm bão cuối mùa

Tin liên quan

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 10.11: Triều cường ở mức báo động, đề phòng mưa lớn

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 10.11: Triều cường ở mức báo động, đề phòng mưa lớn

Thời tiết TP.HCM ngày 10.11 dự báo triều cường ở mức báo động 3 tại trạm Nhà Bè và xấp xỉ báo động 3 tại trạm Phú An. Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nước.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay: Mưa lớn khắp nơi từ buổi chiều

Dự báo thời tiết TP.HCM: Sương mù mờ mịt sáng nay 2.11, mưa lớn diện rộng 10 ngày

Khám phá thêm chủ đề

dự báo thời tiết TP.HCM TP.HCM có mưa Mưa đá thời tiết TP.HCM ngày 12.11 thời tiết TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận