Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 12.11: Mưa trên diện rộng ở nhiều phường, xã

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, dự báo thời tiết TP.HCM trong 3 giờ qua hình thế gây mưa giông, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, hội tụ gió yếu tồn tại trên khu vực.

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây giông đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các phường/xã: Cát Lái, Bình Trưng, Long Hương, Bà Rịa, Tân Hải, Phước Thắng, Tân Phước, Tam Long, Long Trường, Long Phước, Long Bình...

Sáng 12.11, ở TP.HCM có mưa ở nhiều nơi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo dự báo thời tiết TP.HCM, khả năng trong từ 30 phút đến 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã. Trong đó có khu vực trung tâm TP.HCM và các phường Cát Lái, Bình Trưng, Long Trường, Long Phước, Long Bình…

Lượng mưa phổ biến từ 8 – 40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 – 17 m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.