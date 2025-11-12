Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đón không khí lạnh mạnh, miền Bắc rét 6 ngày, 7 tỉnh miền Trung mưa lớn

Phan Hậu
Phan Hậu
12/11/2025 17:26 GMT+7

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ khiến thời tiết miền Bắc rét khoảng 6 ngày, vùng núi khả năng xuất hiện sương muối; miền Trung khả năng xảy mưa lớn diện rộng, liên tục trong nhiều ngày.

Chiều 12.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về khả năng xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh gây thời tiết rét dài ngày ở miền Bắc và mưa lớn diện rộng ở miền Trung.

Không khí lạnh gây rét 6 ngày ở miền Bắc, miền Trung mưa lớn - Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ đón đợt rét 6 ngày, vùng núi cao dự báo có sương muối

ẢNH: THÁI TRẦN

Khoảng ngày 16 - 21.11, dự báo không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, thời tiết các tỉnh miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét. Trong đó, vùng núi cao các tỉnh phía bắc có khả năng xuất hiện sương muối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9 - 10. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Trên khu vực vịnh Bắc bộ gió đông bắc có khả năng mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2,5 - 3,5 m, biển động mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ đêm 15.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, 7 tỉnh, thành miền Trung, gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày.

Trong đó, vùng mưa to đến rất to tập trung từ Huế - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên về những hình thế thời tiết, thủy văn nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 16 - 22.11.

Ngoài ra, trong hôm nay 12.11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía nam. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 12 - 15.11, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An ít mây, ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết trong các đêm từ 12 - 15.11, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16 - 18 độ C, vùng núi phía bắc có nơi dưới 13 độ C, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thời tiết ngày 12.11: Vì sao TP.HCM mưa giông sáng sớm? | Biển Đông có thể đón thêm bão cuối mùa

