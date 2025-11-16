Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Sạt lở đất ầm ầm như thác, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/11/2025 17:41 GMT+7

Một vụ sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL40B ở xã miền núi Đà Nẵng khiến đất đổ ầm ầm như thác, người dân hoảng loạn tháo chạy thoát thân.

Chiều 16.11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL40B đoạn qua địa bàn xã Nam Trà My (TP.Đà Nẵng). Vụ việc khiến nhiều người dân đi đường hoảng loạn bỏ chạy thục mạng khi khối đất đá khổng lồ bất ngờ đổ ập xuống như thác.

Đà Nẵng: Sạt lở đất ầm ầm như thác, nhiều người hoảng loạn tháo chạy thoát thân - Ảnh 1.

Nhiều người hoảng loạn tháo chạy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong clip, thời điểm sạt lở xảy ra có một nhóm người dân đang đứng trên đường. Chỉ vài giây sau, đất đá từ sườn đồi bất ngờ sụt xuống ầm ầm như thác, tạo thành dòng chảy lớn chắn ngang quốc lộ. Nhiều người hoảng sợ tháo chạy, một xe máy bị đất vùi lấp. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sạt lở đất ầm ầm ở Đà Nẵng, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Ông Đinh Văn Dương, cán bộ xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng), người chứng kiến và ghi lại toàn bộ sự việc, cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 14 giờ chiều nay 16.11 tại đoạn đường từ trung tâm hành chính xã Nam Trà My hướng về xã Trà Linh, thuộc thôn 2 xã Trà Don (H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).

Đà Nẵng: Sạt lở đất ầm ầm như thác, nhiều người hoảng loạn tháo chạy thoát thân - Ảnh 2.

Một xe máy bị vùi lấp sau vụ sạt lở

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông Dương, trước thời điểm xảy ra sạt lở, khu vực này có mưa lớn khiến mặt đường lầy lội. Một ô tô bị mắc kẹt trong bùn và người dân đã cùng hỗ trợ kéo xe ra. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi chiếc xe được giải cứu, đất trên sườn đồi bất ngờ đổ xuống dữ dội.

"Mọi người tháo chạy bán sống bán chết. Ai cũng hoảng sợ trước cảnh tượng kinh hoàng đó", ông Dương chia sẻ.

Đà Nẵng: Sạt lở đất ầm ầm như thác, nhiều người hoảng loạn tháo chạy thoát thân - Ảnh 3.

Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy thục mạng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hiện lượng đất đá lớn tràn xuống đường gây chia cắt giao thông khiến việc đi lại qua khu vực này gần như tê liệt. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ triển khai phương tiện để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Sạt lở núi khiến đất đá chảy như thác, nghi 3 người bị vùi lấp

Đà Nẵng: Sạt lở núi khiến đất đá chảy như thác, nghi 3 người bị vùi lấp

Một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa xảy ra ở xã biên giới của TP.Đà Nẵng khiến đất đá đổ về như thác, nghi có 3 người dân đang đi rẫy bị vùi lấp.

Đà Nẵng: Thêm một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp người điều khiển xe múc

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hiện trường nguy hiểm, chờ thời cơ tìm 3 người mất tích

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở sạt lở đất Đà Nẵng ầm ầm như thác xã Nam Trà My bỏ chạy Sạt lở đất ầm ầm như thác mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận