Đà Nẵng: Sạt lở đất ầm ầm như thác, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Chiều 16.11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL40B đoạn qua địa bàn xã Nam Trà My (TP.Đà Nẵng). Vụ việc khiến nhiều người dân đi đường hoảng loạn bỏ chạy thục mạng khi khối đất đá khổng lồ bất ngờ đổ ập xuống như thác.

Trong clip, thời điểm sạt lở xảy ra có một nhóm người dân đang đứng trên đường. Chỉ vài giây sau, đất đá từ sườn đồi bất ngờ sụt xuống ầm ầm như thác, tạo thành dòng chảy lớn chắn ngang quốc lộ. Nhiều người hoảng sợ tháo chạy, một xe máy bị đất vùi lấp. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ông Đinh Văn Dương, cán bộ xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng), người chứng kiến và ghi lại toàn bộ sự việc, cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 14 giờ chiều nay 16.11 tại đoạn đường từ trung tâm hành chính xã Nam Trà My hướng về xã Trà Linh, thuộc thôn 2 xã Trà Don (H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).

Theo ông Dương, trước thời điểm xảy ra sạt lở, khu vực này có mưa lớn khiến mặt đường lầy lội. Một ô tô bị mắc kẹt trong bùn và người dân đã cùng hỗ trợ kéo xe ra. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi chiếc xe được giải cứu, đất trên sườn đồi bất ngờ đổ xuống dữ dội.

"Mọi người tháo chạy bán sống bán chết. Ai cũng hoảng sợ trước cảnh tượng kinh hoàng đó", ông Dương chia sẻ.

Hiện lượng đất đá lớn tràn xuống đường gây chia cắt giao thông khiến việc đi lại qua khu vực này gần như tê liệt. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ triển khai phương tiện để khắc phục trong thời gian sớm nhất.